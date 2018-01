Mit der einzigartigen Serie von 13 Siegen in 13 Spielen ging der RTV als souveräner und fast schon einsamer Tabellenführer in die Weihnachtspause – Schlusspunkte bildeten die Erfolge im Heimderby gegen den damaligen Tabellenzweiten TV Möhlin (29:22) sowie der 34:31-Auswärtssieg bei den ambitionierten Lakers Stäfa.

In der aktuellen Rangliste hat der RTV nach der Hälfte des Programms bereits sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger (STV Baden) und gar acht Punkte mehr als der aktuell drittplatzierte TV Möhlin. Zudem verfügt der RTV über das mit Abstand beste Torverhältnis, was de facto einem weiteren Punkt gleichkommt.

Als starkes Kollektiv überzeugt

Der Modus besagt, dass nach dem Ende der Qualifikationsphase am 5. Mai (total 26 Spiele) die beiden Erstplatzierten eine Playoff-Runde nach dem Modus «best of five» bestreiten und so den Aufsteiger in die NLA ausspielen. Das heisst also maximal fünf Spiele, und zwar innert 13 (!) Tagen zwischen dem 12. Mai und maximal 24. Mai, je nach Verlauf. Der Sieger dieser Playoff-Runde steigt auf, der Verlierer verbleibt definitiv in der Nationalliga B.

Nach der Siegesserie im Herbst verlief die Meisterschaftspause in Minne und die nach dem strengen Programm im Herbst angeschlagenen Spieler (fast alles Amateure) fanden die nötige Zeit zur Regeneration. Aktuell sind alle Akteure gesund und brennen darauf, dass es wieder losgeht. Veränderungen im Kader gab es keine.