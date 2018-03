So kaltblütig er mit Stock und Ball ist, so warmherzig wirkt Jalmo, wenn er einem gegenübersitzt. Er lacht viel, fragt selbst nach, erzählt. So ganz unerwartet unfinnisch. «Das stimmt schon», findet auch er selbst, «aber ich reise halt auch gerne. Zum Beispiel zu meinen Cousins nach Amerika. Ausserdem sind meine Eltern sehr kommunikativ. Ja, sie müssen es sein.» Die Mutter ist Ärztin, der Vater Kundenmanager. Mikko Unihockeyspieler. Halb-Profi, wie er selbst sagt. 20 bis 40 Prozent arbeitet er als Ausbildner bei den Nachwuchsmannschaften, U16, U18, U21. Vier Morgentrainings pro Woche.

Studierter Restaurant-Manager

Schon sein Studium in Helsinki hat er sich mit Unihockey finanziert. Er hat sich zum Restaurant-Manager ausbilden lassen, während er gelöcherte Bälle ins Netz schleuderte. Irgendwann will er in Chicago,der Stadt seiner Cousins, sein eigenes Lokal eröffnen. Französische oder italienische Küche. Aber das hat noch Zeit, das sind Zukunftsträume. Zuerst hat der heute 31-Jährige ein grosses Ziel: Mit UBR in die NLA aufsteigen. «Wenn sie nicht ein so ambitioniertes Ziel gehabt hätten, wäre ich heute nicht hier», sagt Jalmo. Ganz sicher auch nicht mehr in Thurgau, wo er noch vergangene Saison spielte. Er scheiterte mit den Ostschweizern in den Auf-/Abstiegs-Playoffs an Thun.

Jalmo hatte mehrere Optionen, in der Schweiz wie in Finnland. Er entschied sich für Basel. «Basel ist sehr ähnlich wie Helsinki, wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe die Stadt vermisst», sagt er. Ein wichtiger Grund für Basel war ausserdem Antti Peiponen, Nachwuchstrainer und Ausbildungschef der Basler. Ein Freund. Für die Basler war klar, dass sie Jolma wollen. «Wir schieden gegen Thurgau aus letzte Saison. Mikko hat unsere Saison mehr oder weniger im Alleingang beendet», sagt sein heutiger Trainer. «Wir haben seine Qualitäten am eigenen Leib erfahren müssen.»