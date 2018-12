Dabei hatte der RTV bis zur Pause sehr gut mitgehalten und war mit dem 12:15-Rückstand schlecht bedient; mit etwas mehr Wettkampfglück hätte die Partie nach den ersten 30 Minuten auch unentschieden stehen können – zwei Lattentreffer und mehrere Abpraller, die direkt beim Gegner landeten, verhinderten dies. Sehr auffällig agierte bis zur Pause der linke Flügel Basil Berger mit fünf Treffern.

In der zweiten Halbzeit brachen dann aber alle Dämme – und der RTV mehr oder weniger auseinander. Das Team von Cheftrainer Samir Sarac und Assistenztrainer produzierte nach der Pause eine wahre Orgie an technischen Eigenfehlern, welche von Pfadi Winterthur gnadenlos zu insgesamt 26 Gegentreffern in 30 Minuten ausgenützt wurden.

Gelegenheit zur Wiedergutmachung

Dazu schwächte sich der RTV durch dumme Zeitstrafen noch zusätzlich selbst. Da nützte auch das erstmalige Mitwirken des kurzfristig verpflichteten Rückkehrers Bruno Kozina (26) nichts.

Gelegenheiten zur Wiedergutmachung bieten sich in Kürze. Nächste Fixpunkte für den RTV bilden die Auswärtsspiele am kommenden Mittwoch, 12. Dezember, in Aarau gegen den HSC Suhr Aarau (20:00 Uhr, Schachenhalle Aarau) und dann am Sonntag, 16. Dezember, das vierte Auswärtsspiel in Serie und innert 10 Tagen (!) beim direkten Tabellennachbarn TSV Fortitudo Gossau SG (18:00 Uhr).