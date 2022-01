Super League Mit den süssen Souvenirs von einst: So will der FC Basel den Rückstand auf den FCZ aufholen Sieben Punkte aufholen? Das kann der FC Basel. Einer, der das schon erlebt hat, ist Valentin Stocker. 2009/2001 war er mittendrin – und er ist es noch heute.

Valentin Stocker will nicht wieder so «verflucht oft unentschieden spielen».

Es ist eine Saison, eine Aufholjagd, ja ein Spiel, das der Schweizer Fussball nie mehr vergessen wird. Alles gipfelt im 16. Mai 2010. Am Tag der Finalissima. YB gegen Basel. Erster gegen Zweiter. Letzter Spieltag der Meisterschaft. Und der FCB schafft, worauf in der Winterpause kaum jemand gewettet hätte: Er gewinnt den Titel.

Und dies, obschon die Basler während der Vorrunde einmal 13 Punkte Rückstand auf die Berner hatten und nach der Hälfte der Saison immer noch sieben. Eine halbe Meisterschaft später gewinnt der FCB 2:0 in Bern und ist Meister. Mittendrin: der 21-jährige Valentin Stocker. Torschütze und ­Assistgeber in der Finalissima, ein aufgehender Stern, ein Novize unter vielen grossen Namen.

Zwölf Jahre später ist Stocker erneut mittendrin. Es ist Winterpause und der FCB liegt zurück. Zwar ist der Gegner ein anderer – der FC Zürich statt YB – aber der Rückstand mit sieben Punkten ist gleich gross wie damals. Stocker sagt:

«Es ist immer doof, wenn man auf den Gegner angewiesen ist und es nicht in der eigenen Hand hat. Das sind sicher keine optimalen Voraussetzungen.»

War er damals der junge Spieler, eingebettet in ein Team aus Routiniers wie Marco Streller oder Alex Frei, ist Stocker heute Wortführer, Captain und jener, der das Nest für die jungen Teamkollegen bereiten soll. Wenn er von «fünf bis sieben Punkten» spricht, die dem FCB fehlen, horchen alle auf. Ebenso wenn er von «zu ­vielen verfluchten Unentschieden» redet, die man sich erspielt hätte.

«Ich hätte stattdessen lieber einmal ver­loren und die anderen Spiele dann gewonnen», sagt er. «Aber ich denke, dass es machbar ist, diesen Rückstand aufzuholen.»

Die Festigung fehlt noch, aber das Potenzial ist enorm

Die Zuversicht zieht Stocker aus seinen Erinnerungen. Aus diesen so süssen Souvenirs der Vergangenheit. «Das war extrem speziell damals», erinnert er sich, sagt aber auch, dass er dies sich nicht zu sehr in den Fokus rücken möchte. «Es hat als Mannschaft gepasst, wir sind in einen Lauf gekommen und YB gleichzeitig ins Straucheln.»

Am Anfang der Berner Probleme stand die Niederlage just zu Beginn der Rückrunde gegen die Basler, 4:0 gewann der FCB. «So konnten wir den Rückstand gleich von sieben auf vier Punkte reduzieren. Das war wichtig», erörtert Stocker einen der Schlüssel der Aufholjagd.

Entsprechend dieser Annahme adaptiert der heute 32-Jährige den Plan für die diesjährige Liga-Reprise: «Es wird entscheidend sein, wie wir starten. Wir müssen ganz einfach ge­winnen.» Oder, wie er nachschiebt: «Nicht mehr so oft unentschieden spielen und uns für Leistungen besser belohnen.»

Dann sei es möglich, einen ähnlichen Lauf hinzulegen wie vor zwölf Jahren. Auch wenn Stocker betont: «Die Situationen zu ver­gleichen, ist fast unmöglich. Es sind ganz andere Umstände, ganz andere Spieler.» Er nehme heute mehr Veränderungen wahr – im Kader aber auch im Staff. Er spüre nicht dieselbe Festigung, was ob der Mutationen jedoch logisch sei. Stocker:

«Aber wir sind bereit. Ich sehe in unserem Team ein enormes Potenzial. Unsere Jungs sind superstark, die werden irgendwann grosse Transfers machen. Basel wird nicht ihre Endstation sein.»

Endstation Basel? Für Stocker ist sie es wohl. Der Captain, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, wird noch einmal zeigen müssen, was in ihm steckt.

«Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich noch beweisen muss», sagt er zwar zurecht. Er werde ver­suchen, sein Bestes zu geben, Akteure wie Liam Millar wie schon in der Hinrunde unter seine Fittiche nehmen. Aber Stocker wird auch liefern müssen. Gerade in den Spielen, von denen er sagt, dass der FCB Siege brauche.

Zwei wichtige Spieler sind weg, zwei fehlen zu Beginn

Denn mit Edon Zhegrova und Arthur Cabral sind wichtige Spieler weg, Millar, der immer mehr aufdrehte, weilt bei der Nationalmannschaft und Sebastiano Esposito fehlt gesperrt. «Das ist sicher herausfordernd. Aber es gibt auch Spieler, die weniger im Fokus standen, die wichtig für den Erfolg werden können.»

Stocker meint nicht sich, aber man hat doch das Gefühl, dass er auch ein bisschen in diese Kategorie gehört. Nachdem er zu Beginn der Saison sensationell lieferte, baute er ab, war oft nur Reservist. Stocker:

«Anfang der Saison habe ich sehr viel Druck gespürt, habe gemerkt, dass vieles an mir liegt. Danach hat sich das glücklicherweise auf mehrere Schultern verteilt.»

Er werde seinen Beitrag leisten, um den bestmöglichen Start und eine Aufholjagd hinlegen zu können. Der FCB sei auf einem guten Weg, habe in der Vorbereitung gezeigt, dass er kicken könne.

Jetzt muss nur noch ­Valentin Stocker zeigen, dass er auch in seiner neuen Rolle sein Team zum alten Erfolg führen kann. Und dass wie damals sieben Punkte wettgemacht werden können.