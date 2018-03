Und auch das ist möglich: YB hat derzeit ein um 14 Treffer besseres Torverhältnis. Pro Spiel haben die Berner in der bisherigen Saison 1,4 Treffer mehr erzielt als erhalten. Machen sie so weiter, dürfte sich bis Ende Saison ein Torverhältnis von plus 50 Treffern ergeben. Basel müsste in den verbleibenden zwölf Spielen also das Torverhältnis um 29 Treffer verbessern, macht 2,4 eigene Treffer mehr als Gegentore. Zwölf mal Drei-zu-Null würde reichen, Zwölf mal Drei-zu-eins nicht. Oder eben doch – denn auch hier zählen die Direktbegegnungen doppelt: Gewinnt Basel gegen YB beide Spiele mit zwei Toren Abstand, holt der FCB beim Torverhältnis bereits um acht Tore auf. Und kann YB, mit einer Zwei-Tore-Abstand-Siegesserie, auch torverhältnismässig überholen. Aber schauen Sie sich die Tabelle doch selbst an. Wie gesagt: Mit einem Augenzwinkern.