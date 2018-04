Die „Schwarz-Sterne“ gelten als spielstarke Equipe. Und auf ihrer idyllischen Spielstätte, dazu noch auf Kunstrasen, auch als heimstark. Doch die ersten drei Heimpartien in die­sem Jahr endeten mit Verlustpartien. Gut, die Rivalen in der Meisterschaft hiessen Luzern (Nachwuchs) und Münsingen sowie Echallens im Schweizer Cup. Widersacher, die alle­samt Spitzenränge in ihren Erstliga-Gruppen belegen.

Mit Bassecourt gastierte eine Mannschaft auf dem Buschweilerhof, welche in der Vorberei­tung dem FCBS ein 1:1-Remis abgetrotzt hatte. Und auch in der Vorrunde, bei der 1:2-Heimniederlage, der Elf von Cheftrainer Samir Tabakovic viel Widerstand geboten hatte. Die Jurassier stehen in ihrer zweiten Erstliga-Spielzeit und machen die Erfahrung, dass das zweite Jahr in einer neuen Liga oft schwerer aus die Aufstiegssaison ist.

Tore zum richtigen Zeitpunkt

Natürlich fielen die ersten beiden „Blägg“-Tore, aus Gästesicht, „in den allerdümmsten Mo­menten“, wie Funktionäre meinten. Kurz vor der Pause brachte Winterzuzug Bledar Bi­naku den Gastgeber, der zuvor die Partie klar dominiert hatte, in Führung. Und mit dem er­sten Angriff der zweiten 45 Minuten erhöhte Seyfettin Kalayci auf 2:0. Und damit war allen Beteiligten, ob Aktive oder Zuschauer, klar, dass die drei Punkte in Basel bleiben würden.