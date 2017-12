Aber viel mehr Gedanken an diesen Halbfinal mochte Raphael Wicky am Freitagnachmittag nicht verschwenden. Für ihn und seine Mannschaft steht morgen Samstag in der Super League bereits das nächste Spiel an. Die Basler gastieren in Lausanne. Bei jenem Team also, das sie im September zur Überraschung aller im Joggeli mit 2:1 hatte besiegen können. «Diese Niederlage hat geschmerzt, aber sie ist mittlerweile schon lange her.»

Schlüsse wolle man daraus daher keine mehr ziehen. Dass die Partie aber ähnlich kompliziert werden dürfte, wie alle jüngsten Spiele gegen Lausanne, wollte Wicky nicht in Abrede stellen. Dass am Freitagmorgen Schnee in Lausanne lag, mache die Situation auch nicht unbedingt einfacher.

Lernen von Luzern

«Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie am Mittwoch», erklärte Wicky mit Blick auf den Cup-Viertelfinal gegen Luzern. Auch Lausanne werde sehr kompakt stehen, dem FCB daher kaum Räume zugestehen und mit fast allen elf Mann in der eigenen Hälfte stehen. «Wir müssen Geduld haben», nennt Wicky eines der Mittel, um Lausanne dennoch knacken zu können.

Wenn dann noch im Vergleich zum Mittwoch gegen Luzern nach dem eigenen Führungstreffer nicht nachgegeben, sondern vielmehr sofort nachgelegt werde, dann steht einem Sieg des aktuell vor Selbstvertrauen strotzenden FCB nichts mehr im Wege.