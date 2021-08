Schweizer Cup Müheloser Auftakt: Der FCB gewinnt sein erstes Cup-Spiel mit 7:0 Der FCB gewinnt die erste Cuprunde mit 7:0 gegen Schönenwerd-Niedergösgen und zieht in den Sechzehntelfinal ein.

Die Spieler des FC Basel feiern mit den mitgereisten Fans den Einzug in die nächste Cuprunde.

Ganz bis zum Schluss hält es nicht. Fünf Minuten sind noch zu spielen, als der Regen einsetzt und viele Zuschauer ihre Plätze verlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Partie längst entschieden. Mit 7:0 führt der FC Basel gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen, und auch wenn sich Sebastiano Esposito extra noch einwechseln lässt, wie Patrick Rahmen verrät, bleibt es an diesem Sonntagnachmittag bei den sieben Basler Toren.

Auf das erste muss der FCB jedoch länger warten als gedacht. Sergio Lopez‘ Chance, die erste für die Gäste, wird vom starken FCSN-Goalie pariert, Kaly Senes Versuch landet am Pfosten und Darian Males sieht seine Chance noch auf der Linie geklärt – und verwirft leicht genervt die Hände. Tician Tushi schafft dann in der 20. Minute, an was seine Kollegen fast verzweifelt sind und schiesst nach einem Doppelpass mit Sene das 1:0 und sein erstes von zwei Toren an diesem Nachmittag.

Denn auch das letzte Basler Tor erzielt der junge Stürmer, der von Rahmen eine Chance bekommt. Der FCB-Coach rotiert die Mannschaft erwartungsgemäss für dieses Spiel in der ersten Cuprunde durch. Adrian Durrer und Gonçalo Cardoso dürfen die Innenverteidigung bilden, Djordje Nikolic erstmals seit dem 17. Februar und dem blamablen Cup-Out gegen Winterthur wieder das Tor hüten und Sene zum ersten Mal in dieser Saison über die volle Distanz spielen.

Neun Minuten für das Schluss-Feuerwerk

Trotz der vielen Wechsel läuft der FCB nie Gefahr, dass es eine Überraschung geben könnte. Zwar lassen die Basler auch nach dem ersten Tor erneut drei Grosschancen liegen, bis Raoul Petretta in der 38. Minute dann das 2:0 erzielt. Drei Minuten später erhöht Matías Palacios mittels Foulpenalty auf 3:0. Es ist das Premieren-Tor für den jungen Argentinier im Dress des FC Basel.

Es sorgt dafür, dass die Hoffnung der Gastgeber sinkt, hier die Sensation noch zu schaffen. Der Stimmung an diesem gelungenen Cup-Nachmittag schadet dies jedoch nicht. Die Fans feiern ihr Team, bejubeln jede Grätsche frenetisch, machen gar mehrmals eine La Ola.

Nach Wiederanpfiff demonstriert der FCB dann noch einmal eindrücklich, wie ernst er diese Partie nimmt. Innerhalb von neun Minuten erzielen die Basler ihre Tore Nummer vier, fünf, sechs und sieben. Erst gelingt Males doch noch sein Tor, nachdem er zuvor zwei Mal seine Abschlüsse im letzten Moment abgewehrt sah.

Das fünfte Tor gelingt Sene, das sechste ist ein Eigentor, das dem aufopferungsvollen Gastgeber unterläuft. Fabio Lo Priore lenkt den Ball nach einem Pfosten-Abpraller unglücklich vom Oberschenkel ins Tor.

In der nächsten Runde gehts in die Ostschweiz

Danach schwinden bei Schönenwerd-Niedergösgen die Kräfte. Dass sie in den letzten dreissig Minuten aber kein Tor mehr kassieren, ist verdient für diesen Gegner und schön für das Fest. Und auch für die Fans, die sich freuen, nicht wie der FC Solothurn am Samstag gegen den FC Zürich ein Stängeli kassiert zu haben.

Die Basler erreichen also mühelos und kräftesparend die nächste Runde. Es sei ein Spiel gewesen, aus dem man Selbstvertrauen habe mitnehmen können, sagt Males nach Abpfiff. Und Patrick Rahmen streicht heraus, dass die Mannschaft die Aufgabe gut angenommen habe.

«Wir haben das Spiel sauber vorbereitet und haben entsprechend gespielt. Das nehme ich mit. Abgesehen davon, dass wir die Chancen etwas zu wenig genutzt haben, gibt es nicht viel zu bemängeln»,

so der zufriedene Cheftrainer. Der lässt es sich auch nicht nehmen, dem Gastgeber noch ein Kompliment zu machen: «Ich finde es genial, was Schönenwerd-Niedergösgen hier hingestellt hat. Es war eine super Stimmung und ein faires Spiel mit einem engagierten Gegner. Es war ein cooler Anlass.»

Während für den FCSN die Cup-Reise nun bereits zu Ende ist, geht es für den FCB erst richtig los. Die nächste Hürde ist dann Rohrschach-Goldach 17 aus dem Kanton St. Gallen, gespielt wird am Wochenende des 18./19. September.