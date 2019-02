Was die Walliser bei aller Wut auf den Schiedsrichter vergassen: Eigentlich werden sie relativ gesehen genau so oft bevorteilt wie der FC Basel. Zumindest in dieser Saison. Die bz analysiert seit dieser Spielzeit sämtliche Fehlentscheide, die zu Toren, Elfmetern oder roten Karten führen. Demzufolge wurde Sion in der Saison 2018/19 viermal bevorteilt und dreimal benachteiligt. Der FC Basel wurde achtmal bevorteilt und sechsmal benachteiligt.

In der "wahren Tabelle" zählen Tore, denen ein Fehlentscheid vorausging, nicht. Nicht gegebene Elfmeter und zu unrecht aberkannte Tore zählen als Treffer. Je nach Endresultat ergibt sich daraus eine andere Punkteverteilung. In der Endabrechnung hätte der FC Sion tatsächlich zwei Punkte mehr, der FC Basel einen Punkt weniger auf dem Konto.

2. Der Videoassistent wird im Cup nur getestet

"Ich hoffe, dass der Videoassistent bald wirklich kommt und nicht nur getestet wird", sagt Sion-Trainer Murat Yakin nach dem Spiel vom Sonntag. Auch sein Kollege Marcel Koller befürwortet die Einführung. Ab der kommenden Super-League-Saison soll der umstrittene VAR auch in der Schweiz zum Einsatz kommen.

Schon beim Cupspiel Sion gegen Basel von Mittwoch in einer Woche sitzt ein Schiedsrichter vor dem Bildschirm. Doch zum Leidwesen von Yakin und Koller werden die Abläufe nur im Hintergrund geprobt. Der Videoassistent wird zu keiner Zeit Einfluss auf die Entscheidungen des Schiedsrichters haben. Noch nicht.

Die Noten zum Spiel: