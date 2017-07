Es tut noch weh, an einen FCB ohne seinen Captain zu denken. Aber die sportliche Führung muss dies so schnell wie möglich tun, wenn der Schock sich erst einmal gelegt hat. Dann müssen die grossen Fragen geklärt werden. Wird ein Spieler für Delgado geholt? Wer übernimmt die Captainbinde? Und wer alle zwischenmenschlichen Aufgaben, die Delgado immer so liebevoll übernommen hat? Es ist eine Herausforderung. Aber auch für die Vereinsführung eine Chance, sich in Momenten der Krise zu beweisen. In einem ersten Schritt hat sie das getan, indem sie das Team erst nach dem Spiel über den Rücktritt informierte