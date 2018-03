Unterhaltung

Der Strom war an, der Schnee weggeräumt und Prügelpräsident Christian Constantin zum ersten Mal nach seiner Sperre wieder in einem Super-League-Stadion. Sion kam mit dem Rückenwind des 7:2-Spektakels gegen Thun ins Joggeli zum kriselnden FC Basel. Doch so spannend sich die Affiche ankündigte, so enttäuschend verläuft die über weite Strecken fade Partie.

Beide Teams sind auf Sicherheit bedacht. Basel schiesst erst in Minute 38 zum ersten Mal aufs Tor und trifft in Halbzeit 2 nur, weil sich Sion-Goalie Fickentscher einen Riesen-Bock leistet. Nach dem 1:0 kommt Sion zu einigen Ausgleichschancen. Deswegen gibt es immerhin doch noch drei Burstreckys.

Jugend

Im Vergleich zum letzten Spiel in Lausanne setzt Wicky auf mehr Erfahrung. Suchy und Stocker kommen für Campo und den gesperrten Oberlin in die Startelf. Von Jugendlichkeit ist dann auf dem Rasen erwartungsgemäss wenig zu sehen. Sicherheit geht bei jeder Aktion vor.

Das entscheidende 1:0 ist dann aber eine rein Basler Co-Produktion. Frei passt den Ball zu Stocker, der setzt Ajeti in Szene und dieser schiesst – mit gütiger Mithilfe von Sion-Goalie Fickentscher – das erste Heimtor im Jahr 2018. So hatte sich Sportchef Marco Streller das Ganze vorgestellt, bevor er die drei zurückholte. Der Lohn für diesen Spielzug: vier Burstreckys.