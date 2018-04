Unterhaltung

Was der FC Basel und YB am Ostermontag auf den Kunstrasen zaubern, ist beste Werbung für den Schweizer Fussball. Das Fallrückzieher-Tor von YB-Star Guillaume Hoarau gleicht Taulant Xhaka mit einem Hammer ins Lattenkreuz aus 25 Metern aus. Danach geht Basel direkt nach der Pause durch Marek Suchy in Führung. YB dreht auf, kommt durch Christian Fassnacht zum 2:2. Es geht weiter in diesem Rhythmus. Chancen auf beiden Seiten. Doch vor allem weil Valentin Stocker zweimal allein vor Marco Wölfli verstolpert, bleibt es beim Unentschieden. So stark aber hat sich der FCB in der Meisterschaft 2018 noch nie gezeigt. Das verdient 9 Burstreckys.

Jugend

Wirklich jugendlich ist die Startaufstellung der Basler nicht. Blas Riveros (20) und Albian Ajeti (21) sind die Jüngsten zu Beginn. Immerhin stehen mit Fabian Frei, Valentin Stocker, Albian Ajeti und Taulant Xhaka vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs auf dem Platz. Und dann ist es Xhaka, der mit einem Gewaltsschuss den Ausgleich macht. Für den Schlussspurt bringt Wicky noch einmal jüngere Kräfte, wechselt Kevin Bua (24) und Dimitri Oberlin (20) ein. Weil er gleichzeitig Mohamed Elyounoussi (23) und Albian Ajeti rausnimmt, wird das Team aber sogar leicht älter. Weil immerhin ein Tor aus der rotblauen Talentschmiede kommt, gibts dafür 5 Burstreckys.