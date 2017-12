Unterhaltung

Klirrende Kälte in Lausanne am Samstagabend. Doch den schlotternden FCB-Anhängern wird bald warm ums Herz. Ihre Helden reissen das Spieldiktat sofort an sich und zeigen trotz gefrorenem Boden immer wieder sehr ansprechende Kombinationen. 4:1 lautet das Verdikt letztlich – und man fragt sich, wie der FCB zu Hause gegen Lausanne mit 1:2 verlieren konnte.

Das ist lange her, der FCB längst aus der Krise. Fünfmal gewannen die Basler zuletzt. Die Form ist zurück. Vor allem bei Verteidiger Michael Lang. Er schiesst in der Pontaise sein siebtes Tor in den letzten fünf Spielen. Weltklasse! Wir geben trotzdem nur sieben «Burstreckys». Für mehr hätte es schlicht mehr Spannung, sprich einen stärkeren Gegner gebraucht.