Nach drei Niederlagen in Folge trennt sich der FC Basel von Frauen-Trainer Thomas Moritz

Christoph Moritz ist nicht mehr Cheftrainer der FCB Frauen. Das teilt der FCB in einer Mitteilung mit. Einvernehmlich habe man sich getrennt, doch zu den wahren Gründen schweigen die Verantwortlichen. Nach gutem Saisonstart hatten die FCB Frauen zuletzt drei Spiele in Folge verloren. Die direkten Konkurrenten um den Meistertitel, Servette und FCZ, sind dadurch um zehn Punkte enteilt. Jetzt soll ein neuer Trainer, die FCB-Frauen in ein besseres Fahrwasser leiten: Sébastien Bader.

Bader ist seit 2016 beim FCB und war bisher Trainer der U19-Frauen des Clubs. Seine Nachfolgerin als U19-Verantwortliche wird Danique Stein, ehemalige FCB-Profispielerin und bis zuletzt Talenttrainerin des U17- und U19-Teams der FCB-Frauen.