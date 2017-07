Riveros will unabhängiger werden. Auch von Delgado. «Ich wollte ihn nicht immer stören, er hat selber genug zu tun.» Dass er es sich erlauben kann, auf dessen Hilfe zu verzichten, hängt damit zusammen, dass er auch neben dem Platz einen Freund gefunden hat. «Ich habe in meinem Wohnort einen Paraguayaner kennen gelernt, der mit sechs Jahren in die Schweiz gekommen ist. Er spricht perfekt Deutsch und Spanisch und hilft mir sehr.» Doch noch viel wichtiger ist, dass er bald nicht mehr alleine zu Hause sein wird. In wenigen Tagen kommt seine Frau, seine «Señora», wie er sie nennt, endlich definitiv in die Schweiz. Im Dezember haben die beiden geheiratet. Dadurch hat sie auch die permanente Aufenthaltsbewilligung bekommen und muss nicht immer wieder ausreisen.

Bereit für die Startelf

Mit ihr werde alles besser werden. Auch fussballerisch. Er sei bereit. Dass die Jungen im neuen Konzept bevorzugt werden sei ein Vorteil, mehr Gedanken habe er sich zu den Veränderungen im Klub aber nicht gemacht. Ausser zu jener, dass nun Raphael Wicky und nicht mehr Urs Fischer sein Trainer ist. «Ich kann mich mit ihm besser austauschen, weil er sehr gut Spanisch spricht. Das hilft, alle Forderungen besser umzusetzen.»

Fischer habe ihm zwar in häufigen Gesprächen via Dolmetscher Delgado versichert, dass er eine grosse Zukunft habe und ihm Tipps gegeben. Aber die direkten Gespräche auf Spanisch, sie lassen ihn das Vertrauen des Trainers mehr spüren. «Ich fühle mich wirklich sehr gut.» So gut, um in die erste Elf zu gehören. «Zuerst in der Liga, dann in der Champions League.» Eine Kampfansage an Raoul Petretta, seinen Konkurrenten auf der Position des Linksverteidigers. Es scheint, als hätte Riveros sein Selbstvertrauen gefunden. Und als wäre er mit einem Jahr Verspätung doch noch in Basel angekommen.