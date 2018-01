Sie wurden gestern Abend zum «Basler Team des Jahres» ausgezeichnet. Die Exponenten wurden an der Feier jedoch vermisst. Einige von ihnen gehören nicht mehr dem FCB an, und der Rest genoss nach einer anstrengenden Zeit im Trainingslager in Marbella gestern ihren einzigen freien Tag. Stellvertretend für das Erfolgsteam nahm Ex-Captain und Neo-Ambassador Matías Delgado die Auszeichnung entgegen, und offenbarte: Ich mag den Ball im Moment gar nicht zu oft sehen.»

Langs zweiter Triumph

Mit Federer und dem FCB an der Spitze ist also wieder alles beim Alten. Das letzte Jahr, in dem seit Beginn der Verleihung erstmals keiner von beiden eine Auszeichnung erhalten haben, scheint tatsächlich nur eine kleine Ausnahme gewesen zu sein. Am gestrigen Abend wurden noch diverse weitere Sportler ausgezeichnet.

Bei den Frauen ging der Preis an Leichtathletin Salome Lang, welche im Hochsprung an der U23-EM Vierte wurde und an den Schweizermeisterschaften in der Elite und U23 gewinnen konnte. Lang, die vor zwei Jahren an selber Stelle den Preis als beste Nachwuchssportlerin entgegen nehmen konnte, zeigte sich überglücklich, auch wenn sie eine Ersatz-Trophäe annehmen musste, weil Vorjahressiegerin Rebeka Masarova die Wander-Kanne nicht zurück gegeben hat.