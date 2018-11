Gerade rechtzeitig, dass morgen Samstag um 17.30 Uhr die 1. Mannschaft zum ersten Mal in dieser 2.-Liga-Saison zu Hause antreten kann. Sichtlich erleichtert sagt Christine Bürgin, die Präsidentin des EHC: «Die Vorfreude ist riesig. Wir hoffen auf viele Zuschauer und dass wir uns und unsere Halle im besten Licht präsentieren können.» Kurze Rückblende: Die Kunsteisbahn Sissach erhält 2005 im Rahmen einer Sanierung ein Holzdach. Da die Anlage zu drei Seiten hin geöffnet ist, führen die Temperatur-Unterschiede zwischen Klima und Eis zur Bildung von Kondenswasser. Die Holzbalken saugen sich mit Flüssigkeit voll und werden immer schwerer, sodass das Holzdach einzustürzen droht. Das Problem akzentuiert sich im Jahr 2012, führt zu einer zwischenzeitlich zweijährigen Schliessung der Kunsteisbahn und einer langwierigen Schuldklärung zwischen Gemeinde und Erbauerfirma. Als Hauptbetroffener bleibt der EHC Zunzgen-Sissach zurück, dessen Zukunft damals in den Sternen stand.

Solidarität von allen Seiten Mit ein Grund, dass der EHC am Leben blieb, ist Vizepräsident Andreas Hürbin. Während mehrerer Spielzeiten muss er für Trainings und Heimspiele aller Mannschaften Ersatzspielplätze organisieren. Die Teams trugen ihre Heimspiele in Basel, Rheinfelden oder Laufen aus. Hürbin ist ständig am Telefon, verhandelt, argumentiert. Er geht in dieser, in der Not geschaffenen Aufgabe, regelrecht auf und sagt lachend: «Wenn ich zurückschaue, war das im Nachhinein eine geile Zeit. Eine Zeit voller Adrenalin.» Dass er die Hallenbelegung für Trainingseinheiten und Heimspiele aller Teams auch heute noch koordiniert, überrascht somit nicht. Auch wenn es nun einfacher geworden ist, als in dieser turbulenten Zeit. Damals ist nämlich trotz vollem Einsatz eine Krisensitzung nach der anderen nötig. Und die Präsidentin bestätigt: «Wenn wir nicht so viel Solidarität und Unterstützung von Eishockeyvereinen aus der Region und dem Verband erhalten hätten, wäre es schwierig geworden.»

Vorsicht ist geboten Doch das ist Schnee von gestern. Nun kann sich der EHC Zunzgen-Sissach aufs Sportliche konzentrieren. Und diesbezüglich ist das Aushängeschild des Vereins, die 1. Mannschaft, sehr gut in die 2. Liga gestartet. Nur ein Verlustpunkt (Sieg erst nach Verlängerung) nach vier Spielen steht für den Tabellenersten zu Buche. Am Samstag kommt der Tabellendritte Altstadt Olten in die neu sanierte Heimstätte des EHC Zunzgen-Sissach. Sportchef Michael Fässler schätzt die Ausgangslage folgendermassen ein: «Es ist zu spüren, dass die Freude bei den Spielern in etwa gleich gross ist wie die Nervosität. Durch den erfolgreichen Saisonstart mit vier Siegen aus ebenso vielen Auswärtsspielen wollen wir nun natürlich auch bei uns zu Hause siegreich sein.» Und trotzdem ist Vorsicht geboten, denn Altstadt gehört zu den Top-3-Teams der Liga.