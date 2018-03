Jugend

Blas Riveros (20) darf nach seinem starken Auftritt in der Champions League auch in der Meisterschaft wieder einmal von Beginn weg ran. Er ist mit Abstand der jüngste Mann in der Startelf. Der zweitjüngste ist mit Kevin Bua schon vier Jahre älter.

Kommt hinzu, dass zu Beginn der Partie nur gerade zwei Spieler mit FCB-Vergangenheit auf dem Platz stehen (Frei und Campo). Wicky wechselt mit Albian Ajeti (21), Dimitri Oberlin (20) und Neftali Manzambi (20) drei junge Spieler ein, zwei davon aus der rotblauen Talentschmiede. Auf die Erfolgsspur findet der FCB trotzdem nicht. Gibt zwei «Burstreckys».