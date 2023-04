Nachgefragt Michael Lang nach dem Sieg in Winterthur: «Die Körner, die wir haben, brauchen wir noch» Michael Lang erklärt, warum der FC Basel in Winterthur die neuerliche englische Woche besser verarbeitet hat und was er sich vom 15-jährigen Debütanten Marwin Akahomen erhofft.

Michael Lang bejubelt mit seinen Teamkollegen das frühe 1:0, das er selbst mit einer Flanke eingeleitet hatte. Claudio Thoma / freshfocus

Michael Lang, dem FC Basel gelingt der zweite Sieg in Folge. Wie wichtig ist das?

Michael Lang: Wir wussten, dass wir in Sion und in Winterthur drei Punkte holen mussten. Im besten Fall holen wir sie auch nächste Woche gegen Zürich. Wir wollen am Ende der Saison mindestens unter den besten drei sein. Wir haben es selbst in den Füssen und wenn wir wie gegen Winterthur spielen, kann es etwas werden. Wenn wir aber ein bisschen nachlassen, bleiben die anderen vorne. Es gilt, so weiterzumachen, konzentriert zu arbeiten und sich zu erholen.

Nach der letzten englischen Woche und dem Spiel gegen Nizza gab es eine 0:2-Niederlage gegen Luzern. Warum hat der FCB die neuerliche englische Woche besser verarbeitet?

Das ist schwierig zu sagen. Wir hatten im Vergleich zu den Spielen gegen Nizza und Luzern nicht mehr so viele Wechsel, vielleicht hat uns das geholfen. Auf der anderen Seite hatte auch Winterthur eine englische Woche, was für sie ungewohnt ist. Am Schluss hatten sie keine Power mehr. Wir wissen hingegen, wie mit dieser Belastung umzugehen ist. Das haben wir in dieser Saison schon ein paar Mal bewiesen.

Es ist ein souveräner Sieg. Was hat Ihnen dabei besonders gefallen?

Dass wir von Anfang an das Spiel kontrollieren wollten und dass wir gar nicht versuchten, über lange Bälle reinzufinden. Und dass wir phasenweise schön und gepflegt gespielt haben. Es war, bis auf den Penalty, ein guter und konzentriert Auftritt.

Der FCB hat jetzt wieder mal eine komplette Trainingswoche. Wie nutzt man die am sinnvollsten?

Es geht darum, im Saft zu bleiben und konzentriert zu arbeiten. Die Körner, die wir noch haben, brauchen wir. Wir werden ein paar Sachen ansprechen und im taktischen Bereich verbessern wollen.

Mit Marvin Akahomen hat ein 15-Jähriger sein Debüt gefeiert. Was sagen Sie als Routinier einem solchen Spieler?

Ich hatte noch gar nicht Zeit, mit ihm zu sprechen, da er gestern das erste Mal im Training war. Aber natürlich: Gratulation von meiner Seite. Es wäre schön, wenn auch ich so einfach zu meinem Debüt gekommen wäre: Ein Mal im Training und dann schon Super League - das ist schon ein bisschen frech. Aber demnach ist er brutal gut.

Muss ein 15-Jähriger nach seinem Debüt auch einen Apéro ausgeben?

Nein, die haben noch zu wenig Geld. Es wäre schön, wenn er jetzt Gas gibt. Die Sehnsucht nach einem neuen Talent ist gross, denn wir hatten schon lange keinen mehr aus dem Campus. Deshalb wäre es schön, wenn er einer wäre, der eine neue Ära einleiten könnte.