Neue Sieger und ein Streckenrekord bei der 10. Ausgabe des Basel Head

Es war ein bitterkalter Start in den Jubiläums BaselHead-Tag. Bei 3 Grad Celsius kämpften am Samstagmorgen 59 Achter-Boote beim Sprint des Rois über 350 Meter um eine Übernachtung im Traditionshotel Les Trois Rois am Rheinufer. Die vielen Zuschauer auf der schönsten Rhein-Terrasse Europas und auf der Mittleren Brücke konnten den Sieg der U23 des Deutschland Achters bei den Männern und Nereus Amsterdam bei den Frauen beklatschen.