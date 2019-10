Entspannte Stimmung bei der Saisoneröffnung der NLA-Volleyballerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen. Es wird gescherzt, es wird gelacht – und Trainer Andi Vollmer stellt den Anwesenden sein Team auf kreative Art und Weise vor: Statt eines Portrait-Bildes wird nur eine Hand gezeigt. Die Journalisten sollen raten, um welche Akteurin es sich handelt. Vollmer löst das Rätsel auf und stellt die Spielerinnen – inklusive der fünf Neuzugänge aus dem Ausland – vor, erzählt von ihren Werdegängen, analysiert ihre Stärken auf und neben dem Feld und gibt einige Anekdoten aus der Vorbereitung preis. Die Harmonie im Team des letztjährigen Vizemeisters ist kurz vor Saisonbeginn, der am Samstag mit dem Supercup gegen Neuchâtel erfolgt, spürbar. Dass dem so ist, überrascht auf den ersten Blick. Denn Sm’Aesch hat einen äusserst turbulenten Sommer hinter sich.



So erlebte der Verein einige Monate des Umbruchs, nachdem man Ende April den Titel im Finalduell mit Viteos NUC Neuchâtel nur knapp verpasste. Präsidenten-Urgestein Werner Schmid gab seinen Posten per Saisonende 69-jährig ab, es übernahm ein Co-Präsidium bestehend aus Banker Matthias Preiswerk sowie Esther Keller, der ehemaligen Telebasel-Moderatorin und heutigen GLP-Grossrätin. Alles neu also beim Vizemeister? Nein. Denn obwohl die neue Führung viele Ideen für die Weiterentwicklung des Vereins hat, will sie die erfolgreiche Vorarbeit von Ex-Präsident Schmid, der den im Jahr 2000 gegründeten Verein in der NLA als zweite Kraft hinter den – inzwischen nach Frankreich abgewanderten – Dominatorinnen von Voléro Zürich etablierte, weiterführen. So soll der Verein aus dem Baselbiet endlich seinen ersten Titel holen.

Kontinuität statt radikaler Umbruch

«Kontinuität ist uns sehr wichtig im Klubbetrieb. Werner Schmid hat über Jahre wunderbare Arbeit geleistet. Da wollten wir auf gar keinen Fall alles auf den Kopf stellen, sondern vielmehr auf seiner Grundlage aufbauen», formuliert Keller die Herangehensweise des neuen Co-Präsidiums an der Spitze von Sm’Aesch. Dieses setzt auf die Synergien, die sich aus seiner ungleichen Zusammensetzung ergeben: Auf der einen Seite Keller, Kommunikationsexpertin und langjähriges Vereinsmitglied, auf der anderen Seite Preiswerk, der aufgrund seiner diversen Engagements in der Bankenbranche und im Sportbereich – von 2008 bis 2014 präsidierte er etwa den EHC Basel und war zuletzt in der Nachwuchsförderung aktiv – über das nötige Know-How in finanziellen und organisatorischen Fragen verfügt.