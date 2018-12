Am Samstag fanden in Bahrain die IRONMAN 70.3 Middle East Championship Bahrain statt. Die 53-jährige Nicole Rickenbacher, Triathletin und Spartenleiterin des Wildcats Swiss Triathlon Teams / SV Basel, wurde Zweite ihrer Alterskategorie in einer Zeit von 5:33:09 h.

Damit qualifizierte sie sich für die Weltmeisterschaften 2019 in Nizza.