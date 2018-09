Die Startphase der Partie verlief ausgeglichen, wenn auch der HSC Suhr Aarau meist mit einem oder zwei Treffern in Front lag. Doch dann riss beim RTV Basel der Faden: Nach dem 8:9-Anschlusstreffer reüssierte das Heimteam in der Sporthalle Rankhof bis zur Pause nur noch zwei Mal. Folgerichtig lag der nun stärker aufspielende Gast nach 30 Minuten mit 17:10 in Front.

In der zweiten Halbzeit präsentierte sich ein ähnliches Bild: Zu Beginn vermochte der RTV mitzuhalten, verlor aber in der Schlussphase komplett den Anschluss und musste sich mit 22:34 deutlich geschlagen geben.