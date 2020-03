Nur der Handball trotzt dem Virus: Doch der RTV verliert trotzdem gegen Winterthur

Schon beim Eingang in die Basler Rankhofhalle merken die Zuschauer, dass heute etwas anders ist. Zum einen ist da das rote Plakat mit den Verhaltensregeln zum Schutz vor dem Corona-Virus. Zum anderen wird jeder Zuschauer von der Ticketverkäuferin darauf aufmerksam gemacht, dass er seinen Namen und seine Handynummer auf einer Teilnehmerliste hinterlassen soll. Für den Notfall, dass einer der Anwesenden mit dem Virus infiziert ist.

200 Menschen wären zugelassen, knapp 150 sind am Ende da. RTV-Trainer Darijo Bagaric sagt nach dem Spiel: «Es war weniger los als sonst. Das war natürlich keine Handball-Atmosphäre in der Halle.» Handball ist akutell eine der wenigen Sportarten in der Schweiz, wo der Spielbetrieb noch mit Zuschauern durchgeführt wird. Fussball, Eishockey, Vollball und Basketball pausieren und bereiten sich auf allfällige Geisterspiele vor. Auf die Frage, ob es richtig sei, dass weiter Handball gespielt werde, antwortet Bagaric: «Es liegt nicht an mir, das zu beurteilen. Aber die Situation ist gefährlich. Viele tragen den Erreger in sich, ohne dass sie eine Grippe haben. Ich persönlich würde unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen, aber wenn gespielt wird, spielen wir.»

Auf das Team des RTV hat das Corona-Virus bislang keinen grossen Einfluss, ausser dass sich die Spieler statt der Hand die Faust oder den Ellenbogen geben. Nach je einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage unter dem neuen Trainer ist der spielerische Fortschritt auch gegen den Tabellendritten Pfadi Winterthur zu erkennen. In der ersten Halbzeit steht der RTV defensiv stabil. Das erste Tor der Gäste fällt erst nach fünf Minuten. Dass es zur Pause trotzdem 13:11 für Winterthur steht, liegt an der teilweise haarsträubenden Chancenverwertung der Basler. Gleich mehrfach hält der Winterthur-Goalie Matias Schulz freie Würfe des Heimteams. «Wir hätten zur Pause 16:10 führen müssen», sagt Bagaric.

Noch drei Spiele, bis es im Play-out ernst gilt

Weil der RTV nach der Pause für zehn Minuten kein Rezept gegen das Winterthurer Sieben-gegen-Sechs-Spiel ohne Goalie findet, bauen die Gäste den Vorsprung auf sieben Tore (24:17) aus. Am Ende steht ein 24:30 auf der Anzeigetafel. Doch Bagaric ist «nur wegen dem Ergebnis» enttäuscht. «Wir haben nie aufgehört zu kämpfen. Diese Ansätze sehe ich gerne», so der Coach. Noch bleiben dem RTV drei Spiele in der Hauptrunde, ehe es zum Play-out gegen Endingen geht. Idealerweise mit Heimvorteil und hoffentlich ohne Virus.