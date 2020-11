Offensiv zu harmlos: Der RTV Basel unterliegt St.Otmar St.Gallen deutlich

Die Partie war von Beginn an umkämpft und in der ersten Halbzeit weitgehend ausgeglichen, wobei St. Gallen zumeist im Vorsprung lag. Aber das 12:12-Unentschieden zur Pause war absolut leistungsgerecht, obwohl der RTV zwischen der 14. und 24. Minute während fast zehn Minuten keinen Treffer erzielen konnte.

Spende der beste RTV-Schütze

In der zweiten Halbzeit vermochte sich St. Gallen kontinuierlich abzusetzen, während der RTV in etwa im gleichen Masse abbaute. In den letzten 19 Minuten erzielte der RTV nur noch vier Treffer, derweil die Gäste ihren Vorsprung ausbauten. Mit Abstand bester RTV-Spieler war der slowenische Topskorer Aleksander Spende, der mit elf Treffern (aus 16 Versuchen) mehr als die Hälfte aller RTV-Tore erzielte.