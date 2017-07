Was für ein Wochenende für die Leichtathleten des LC Old Boys Basel. Sechs verschiedene Sportlerinnen und Sportler gewinnen an den Schweizer Meisterschaften Gold: Alex Wilson über 100 m, Silvan Wicki über 200 m, Christopher Ullmann im Weitsprung, Nils Wicki im Dreisprung, Salomé Lang im Hochsprung und Gregori Ott im Kugelstossen.

Mit gemischten Gefühlen verliess Alex Wilson das Stadion Letzigrund in Zürich. Zwar gewann der Sprinter souverän den Titel über 100 m und lief am Sonntag eigentlich Schweizer Rekord über 200 m in famosen 20,23 Sekunden. Nur zählt diese Zeit ebenso wenig wie der Sieg in diesem Rennen. Denn Wilson beging beim ersten Anlauf einen Fehlstart und durfte nur antreten, weil er zuvor auf der Bahn Protest eingelegt hatte. Doch seine Reaktionszeit war definitiv zu schnell, und er wurde zum grossen Ärger disqualifiziert.

Die Meisterehren erbte Silvan Wicki, der ebenfalls ein bemerkenswertes Rennen zeigte und mit 20,70 eine neue persönliche Bestzeit aufstellte. Gleiches war ihm bereits über 100 m gelungen. 10,43 reichten dort für Bronze.

Ullmann und Lang bleiben Favoritenrolle gerecht

Ihrer Favoritenrollen gerecht wurden Weitspringer Christopher Ullmann und Hochspringerin Salomé Lang. Beide haben in dieser Saison bereits ausserordentliche Resultate erzielt. Der 24-jährige Ullmann wurde um ein Haar zum 8-Meter-Springer. 7,98 m sprang er Anfang Juni bei einem Meeting in Deutschland. An diese magische Grenze kam er in Zürich nicht ganz heran – 7,61 m reichten zur erwarteten Goldmedaille.