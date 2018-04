Der Start in diese Serie war denkbar schlecht: Zwei Last-Minute-Pleiten gegen die Zürcher Klubs YF Juventus und United. Vor allem die Niederlage am Mittwoch zuhause gegen das abgeschlagene Schlusslicht United sass tief. Doch nun keimt wieder etwas Hoffnung auf, denn die Old Boys zeigten am Samstag beim Sieg gegen die U21 des FC Sion einen selbstsicheren Auftritt und holten drei Punkte. Es sind dies die ersten Zähler überhaupt in diesem Jahr für das Team von Aziz Sayilir. Ein Spieler konnte dabei besonders stark auf sich aufmerksam machen: Lüftetar Mushkolaj.

Die Leihgabe der U21 des FCB steuerte zwei Tore zum Sieg des Heimteams bei – seine ersten beiden Saisontreffer überhaupt. Bereits in der fünften Minute verwertete er eine gut getimte Flanke von Vincent Leuthard mit einem Kopfball in die nahe Ecke. Sion-Keeper Buchard machte dabei keine brillante Figur. Die Old Boys konnten in der Folge das Resultat gut verwalten und liessen keine grossen Chancen zu.

Lockerheit dank United-Pleite?

Den Weg zum Sieg ebnete der schnelle Treffer nach der Pause durch einen abgelenkten Kopfball von Pascal Rietmann. Sion versuchte zu reagieren, doch das selbstbewusste OB stemmte sich gut dagegen. Den Unterschied machte kurz vor Schluss Lüftetar Mushkolaj: Mit einem starken Solo behauptete sich der Offensivspieler gegen drei Walliser und erzielte mit einem trockenen Schuss in die nahe Ecke das entscheidende 3:0. Osterhase Mushkolaj sorgte also für eine gewisse Erleichterung bei seinem Verein. Ob die Niederlage gegen United sogar für Lockerheit sorgte? „Das kann sein, wir schauen jedoch von Spiel zu Spiel, denn wir haben noch einige Möglichkeiten zu punkten.“