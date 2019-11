Olympia ruft, der CSI Basel lockt: Das erwarten die Organisatoren vom Turnier im Januar

Alle Jahre wieder wird Basel zum Zentrum der Springreit-Welt. So auch zwischen dem 9. und 12. Januar 2020, wenn in der St. Jakobshalle die elfte Austragung des Longines CSI Basel über die Bühne geht. Das Turnier hat sich ein Standing innerhalb der Szene erarbeitet, dank dem es nun bereits zum zweiten Mal nach 2019 Bestandteil des Weltcup-Kalenders ist. Auch deshalb erhofft sich das OK, hochkarätige Reiter anzulocken: Den Athleten winkt in den insgesamt 17 Prüfungen für Amateure und Elite-Profis nicht nur ein Preisgeld von 770000 Franken, sondern auch Punkte für die Qualifikation zum Weltcup-Final in Las Vegas.

„Mit den Schweizern Steve Guerdat und Martin Fuchs werden die aktuellen Weltnummern Eins und Zwei teilnehmen, dazu kommen weitere Top-Athleten aus der Schweiz und dem Ausland. Wir erhoffen uns ein Reitsportfest. Im Idealfall natürlich eines, bei dem wir uns wieder über eine tolle Schweizer Leistung freuen dürfen, wie im Vorjahr“, erklärt Thomas Straumann, Vertreter und Förderer des CSI Basel.

2019 hatte Martin Fuchs den Hauptevent für sich entschieden. Diesen Exploit will die Schweizer Delegation, der auch Lokalmatadorin Janika Sprunger angehören dürfte, wiederholen. Noch steht das Feld nicht definitiv, ein Grossteil der Weltspitze dürfte jedoch im 90-köpfigen Tableau vertreten sein. Präsident Willy Bürgin tritt ab Ein Grund dafür ist, dass das Springen in Basel als Olympia-Vorbereitung gelten kann, wird in der Halle doch derselbe Boden aufgeschüttet wie in Tokio. Der Vorverkauf habe erfreulich gestartet, gibt der Vorstand zu Protokoll. Noch gebe es aber für alle Tage freie Plätze.