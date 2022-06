Orientierungslauf Favoritensieg, falsche Posten gestempelt und viel Freude für alle Teilnehmer beim OL-Fest in Basel Ein Wirbelsturm an Orientierungsläufern zog am Wochenende durch Basels Gassen. Auch die besten waren dabei.

Basel feiert den OL-Sport: Zum 50-jährigen Jubiläum lud die OLG Basel die OL-Familie an den Rheinknie. Hier beim Start stürzen sich zwei Nachwuchsathletinnen der OLV Baselland und der OLG Basel mit Karte in die Innenstadt. Martin Jörg

Um den Ausblick hoch oben auf der Pfalz über dem Rhein zu geniessen, dafür hatten die Orientierungsläufer an den Sprint-Schweizer-Meisterschaften beileibe keine Zeit. Sprint-OL hat durchaus Parallelen zum Skiweltcup. Ähnlich wie die Skifahrer sich von Slalomstange zu Slalomstange arbeiten, orientieren sich die OL-Athleten von Posten zu Posten. Die hohe Kunst dabei: Unterwegs zum nächsten Posten gilt es schon vorauszulesen, wohin die schnellste Route zum übernächsten Posten führt. Je höher das Tempo, desto schwieriger wird die Aufgabe. Jede Sekunde zählt.

Und so konnte kurz nach der Mittagszeit, als die Sonne ohne Gnaden auf den Rathausplatz niederbrannte, fast schon von einem überlegenen Sieg gesprochen werden, als Matthias Kyburz über die Ziellinie flog. Acht Sekunden und mehr hatte der gebürtige Fricktaler auf die Konkurrenz herausgelaufen.

Die versammelte OL-Familie jubelte ihren Helden zu. Unter den über 1800 Läuferinnen und Läufern, die im Verlauf des Sonntagvormittag im De-Wette-Park zur Karte griffen, um ihren Parcours zu absolvieren, war vom dreijährigen Kleinkind bis zum 92 Jahre alten Senior alles dabei. Der Wettkampf glich einem Crescendo: Nach den Breitensportlern rauschten zuletzt die Elitekategorien durch Basels Innenstadt. Gut zwei Wochen vor der Sprint-WM in Dänemark war das gesamte Schweizer Nati-Kader dabei.

Kyburz zeigte sich gegen die breite Konkurrenz unwiderstehlich. Obwohl, wie er nach vollbrachter Arbeit mit einem Lachen zugestand: Die Passage am Theaterplatz hatte ihn kurzzeitig verwirrt. «Einen Augenblick blieb ich stehen, ehe ich mich wieder orientiert hatte», erzählte er hinterher. Für einen der weltbesten OL-Läufer ein aussergewöhnlicher Moment.

Es blieb jedoch eine der wenigen Unsicherheiten in seinem Lauf. Und so holte sich Kyburz den Sprint-Schweizermeister-Titel zurück, den er zuletzt vor fünf Jahren gewonnen hatte. Allein dies sagt vieles über die Breite im Schweizer Nationalkader aus. Inmitten der Elite klassierten sich mit Tino Polsini, Noah Zbinden und Christoph Meier auch drei Baselbieter in den ersten 20. Rängen.

Silber für die Baselbieter Sprintstaffel

Noch klarer fiel die Entscheidung im Frauen-Rennen. Die Tessinerin Elena Roos gewann mit einem Vorsprung von 25 Sekunden. Hätte Simona Aebersold nicht kurz vor dem Ziel einen falschen Posten gestempelt, wäre es zwischen der Tessinerin und der Bernerin hauchdünn geworden.

Auch dies gehört zum Sprint-OL: Beim Rennen der schnellen Entscheide, unterlaufen selbst den Besten Malheurs. Ein solches, blieb Sofie Bachmann von der OLV Baselland erspart: Die Reigoldswilerin lief im stark besetzten Feld mit einem fehlerfreien Lauf in die Top Ten. Ihre Klubkollegin Laura Ramstein wurde gute 14.

Gemeinsam mit Meier und Polsini starteten die beiden Athletinnen am Nachmittag im Burgfeldenpark für die OLV Baselland in der Sprintstaffel-Meisterschaft. Das Quartett überzeugte in diesem Wettbewerb, der noch ein relativ neues Format ist. Mit einer starken Teamleistung sicherten sich die Baselbieter den Vize-Meistertitel.