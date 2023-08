Personelles Der eiserne Besen kehrt beim FCB: Auch der Kaderplaner und der Chefscout müssen gehen Der Klub trennt sich am Tag nach der Entlassung per sofort von Kaderplaner Philipp Kaufmann und Chefscout Max Legath. Einer soll ersetzt werden, der andere nicht.

Philipp Kaufmann und Max Legath wurden beide beim FCB entlassen. Bild: Urs Lindt / Andy Mueller

Zwei mehr oder weniger prominente Namen werden aus dem Organigramm des FC Basel gestrichen, wie der Klub am Mittwoch mitgeteilt hat: Er verzichtet per sofort auf Kaderplaner Philipp Kaufmann (29), der seit 2019 als rechte Hand im Sportchefzimmer arbeitete und ab 2021 als Kaderplaner fungierte. Zuvor war Kaufmann Assistenztrainer im Nachwuchsbereich, unter anderem beim damaligen Juniorentrainer Alex Frei.

Noch im Dezember hatte Klubchef David Degen Kaufmanns «hervorragende Arbeit» gelobt und vor dem Hintergrund der Installation von Heiko Vogel als neuem Sportdirektor über Kaufmanns Rolle gesagt: «Er wird sehr viel Einfluss nehmen.»

Kaderplaner gestrichen, Chefscout ersetzt

Was Degen damals allerdings auch anmerkte über Vogels Stellung: «Er hat alle Freiheiten, die er braucht, um das Amt auszuüben.» Davon macht Vogel nun offenbar Gebrauch bei einer Neustrukturierung des sportlichen Bereichs.

Denn ausserdem verzichtet der FCB künftig auch auf die Dienste von Max Legath. Der 28-Jährige war im Januar 2022 aus dem Nachwuchsbereich vom FC Bayern München nach Basel gekommen. Im Gegensatz zu Kaufmanns Position soll der Chefscout-Posten offenbar neu besetzt werden.

Degen, Vogel und Streller entscheiden über Transfers

Heiko Vogel, seit Dienstag in Doppelfunktion Sportdirektor und Interimstrainer der ersten Mannschaft, begründet in einem Communiqué die «organisatorische Anpassung» mitsamt einem Dank an die Geschassten: «Im Sinne des gesamtheitlichen Optimierungsgedankens des Klubs wollen wir auch im Sportbereich mitziehen, uns schlanker organisieren und so effizient wie möglich ausrichten. Natürlich ohne die Strukturen zu gefährden, die den vollen Fokus auf sportlichen Erfolg ermöglichen.»

Schlanker kommt nun auch die Transferkommission des FC Basel daher. In dieser sassen zuletzt David Degen, Heiko Vogel, Marco Streller, Philipp Kaufmann und Max Legath. Alex Frei wurde bei Fragen zugezogen. Mit den Entlassungen von Legath, Kaufmann und Frei befindet nun nur noch das Trio Degen, Vogel und Streller über Zu- und Abgänge.