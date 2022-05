Playoff-Halbfinale Matchwinnerin Imane Saoud erklärt vor dem Rückspiel gegen Servette, warum die FCB-Frauen eine Chance auf den Titel haben Imane Saoud hat mit ihren zwei Toren die Tür zum Playoff-Final für die FCB-Frauen weit aufgestossen. Eine Hürde bleibt noch. Doch die soll am Samstagabend (20 Uhr) fallen.

Die marokkanische Nationalspielerin Imane Saoud spielt seit einem Jahr für die FCB-Frauen. Gegen Servette machte sie das perfekte Spiel. Klaus Brodhage

Die Ausgangslage ist gut. Mit 2:0 hat das Frauen-Team des FC Basel den Meister und Qualifikationssieger Servette geschlagen. Mit diesem Zweitorevorsprung reisen die Spielerinnen von Trainerin Danique Stein nach Genf. Im Stadtteil Carouge – wo die männlichen Kollegen des FCB gute Aufstiegs- und schlechte Cup-Erfahrungen gemacht haben – steigt am Samstag (20 Uhr) das Halbfinal-Rückspiel.

Die 20-jährige Doppeltorschützen Imane Saoud erklärt vor der wichtigen Partie, warum der Exploit für viele Basler Spielerinnen nicht so überraschend war wie für die Zuschauer und was es braucht, damit der FCB tatsächlich um den Titel spielen kann.

War das Ihr erster Doppelpack bei den Erwachsenen?

Imane Saoud: Ja. Es macht immer Spass zu treffen. Aber dass das jetzt in einem so wichtigen Spiel gleich zweimal klappt, ist natürlich umso schöner und macht mich stolz. Zumal auch meine Familie aus Strasbourg im Stadion war. So wurde es zum perfekten Spiel für mich.

Haben Sie nach dem zweiten Tor in der 14. Minute schon realisiert, was Ihnen da gelungen ist?

Nein. Auch nach dem Spiel überwog die Freude darüber, dass wir uns als Team einen Vorteil fürs Rückspiel erspielt und auf den Punkt geliefert haben.

Sind Sie überrascht, dass der FC Basel Meister Servette souverän mit 2:0 schlagen konnte?

Nein. Absolut nicht. Wir haben eine sehr starke Mannschaft, die es verdient zu gewinnen. Aber natürlich wissen wir, dass solche Sensationen nicht jedes Wochenende stattfinden.

Die Torschützenliste der FCB-Frauen Saison 2021/22, Stand 27.5.22 8 Tore Jana Kaiser 7 Tore Julia Matuschewski 6 Tore Camille Surdez 5 Tore Imane Saoud 4 Tore Eleni Markou 3 Tore Alayah Pilgrim 2 Tore Melanie Huber 2 Tore Sonja Merazguia 2 Tore Tyara Buser

Können Sie erklären, warum es am Samstag so gut lief?

Weil jede alles für die Kollegin gegeben hat und Fehler direkt ausgebügelt wurden. Wir waren sehr, sehr aggressiv und es war zu spüren, dass alle 100 Prozent geben, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir wollten den Sieg mehr.

Im Viertelfinale der Playoffs setzte sich Imane Saoud mit den FCB-Frauen souverän gegen St. Gallen durch. Marc Schumacher / freshfocus

War die Trainingswoche zwischen Hin- und Rückspiel speziell?

Wir haben etwas länger, konzentrierter und intensiver trainiert. Denn wir wissen, dass wir eine einmalige Chance haben, in den Final einzuziehen. Das wäre ein Traum.

Zu viel Ernsthaftigkeit kann auch hinderlich sein, wie sich schon oft in solchen K.-o.-Duellen gezeigt hat. Haben Sie Angst, den Vorsprung zu verspielen?

Nein. Unser Ziel ist es, auch auswärts zu gewinnen. Ich weiss, dass wir dazu in der Lage sind.

Wer ist jetzt der Favorit?

Die Karten wurden neu gemischt. Wir gehören jetzt auch zu den Grossen. Also spielen am Samstag zwei grosse Mannschaften gegeneinander.

Sprecht ihr in der Kabine schon über den Titel?

Wir träumen alle davon. Vor allem die, die den Verein verlassen werden. Das spornt uns besonders an, weil wir ihnen einen schönen Abschluss ermöglichen wollen. Das ist auch ein Grund, der uns aktuell so stark macht. Darum sprechen wir auch über den Titel und geben alles, dass dieser Traum wahr wird.

Was konnten Sie in dem Jahr unter Danique Stein lernen?

Sehr viel. Technisch, aber auch in der Bildung einer starken Persönlichkeit. Es ist ihr zu verdanken, dass ich am Samstag meine beste Leistung abrufen konnte.

Ihr Vertrag läuft aus. Bleiben Sie, wenn ihr den Titel holt?

Ich kann nichts versprechen. Aber eine weitere Saison in Basel wäre eigentlich schön.