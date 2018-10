1:1 im Joggeli gegen Tabellen-Schlusslicht und Aufsteiger Xamax – es ist eine herbe Enttäuschung für den FCB. Sportchef Marco Streller spricht von einem «Rückschlag». Das ist umso bitterer, weil Promi-Fan Roger Federer, der beim Spiel auf der Tribüne sitzt, vorher eine Reaktion forderte: «Von Spielern, Coach und auch oben im Vorstand. Alle müssen nun am gleichen Strick ziehen.» Was an diesem Abend nebst Federer sonst noch so zu reden gab, lesen Sie hier.