Praktisch zur gleichen Zeit, als Roger Federer in Wimbledon Tennis-Geschichte schrieb, duellierten sich auf der „Blägg-Matte“ der Erstligist Black Stars und der Traditionsverein Freiburger FC (einst die Nummer 1 in Freiburg und wesentlich populärer als der heutige Kultverein SC Freiburg), welcher in der Zwischenzeit nur noch in der südbadischen Verbandsliga (sechsthöchste Liga) spielt. Doch der FFC, wie er im Volksmund genannt wird, ist von der Leistungsstärke her mit einem Schweizer Promotion-League-Verein gleichzusetzen. Dies bekam zum Turnierauftakt der BSC Old Boys Basel zu spüren, die beim 1:4 gegen die Deutschen chancenlos war.

Darum verdient der 3:2-Erfolg des FC Black Stars über den Gast aus Deutschland ein dickes Ausrufezeichen. „Halt, halt – es war ein Testspiel. Im Vergleich zum 1:3 gegen den FC Auggen, einen Ligarivalen des Freiburger FC, war eine klare Leistungssteigerung ersichtlich. Aber uns bleibt bis zum Saisonbeginn noch sehr viel Arbeit. Niederlagen in der Vorbereitung sollen nicht dramatisiert, Erfolge aber auch nicht überbewertet werden“. Der dies sagt, heisst Samir Tabakovic, ist (wieder) Trainer des FC Black Stars. Und die Chemie zwischen dem früheren Profi-Fussballer und dem engagierten Umfeld der „Schwarz-Sterne“ scheint bestens zu passen – und zu stimmen.

Mann mit Torriecher

Das Ehrentor gegen Auggen (das kurz vor Abpfiff fiel) erzielte ein Testspieler, den man auf dem Buschweilerhof bis dato nicht kannte. Gegen Freiburg traf der gleiche Mann gleich zweimal – und in der kommenden Saison wird er neu die Farben des FC Black Stars tra­gen. Besagter Akteur heisst Francesco Cucchiara, ist 19 Jahre alt, gross, antrittsschnell und mit guter Technik versehen. Wohnen tut er in Mulhouse, ist Elsässer mit italienischen Wurzeln (und ein glühender Juventus-Tifosi) und fiel auch den Nachwuchsverantwortli­chen des FC Basel auf. Denn in der Spielzeit 2015/16 trug er das Trikot des FCB (U18), schoss seine Tore, doch auf letzte Spielzeit hin wechselte er in den Aktivfussball und ging für den FC St. Louis Neuweg auf Torjagd. Die Grenzgänger spielen immerhin in der CFA, der vierthöchsten Spielklasse, in welcher es einige „verkappte“ Profi-Mannschaften hat. Ein Mulhouse, das in der gleichen Liga spielt, hat in seinen Reihen einen gewissen Papa Malick Ba, einst Sechser und Abräumer beim FC Basel (auch in der Champions League).

Vier Franzosen im Angriff

Auf alle Fälle wurde Cucchiara nach dem Abpfiff gegen den Freiburger FC von Black-Stars-Sportchef Peter Faé in die Büroräumlichkeiten geleitet. Unschwer zu erraten, dass 20 Minuten später feststand, dass der französische „Youngster“ in der nächsten Saison 2017/18 in Basel auf Torjagd gehen wird. „Er kann uns helfen. Er ist jung, aber er muss noch sehr viel an sich arbeiten“, so Tabakovic, dem Euphorie weniger als Realismus liegt. Denkbar, dass die Neuverpflichtung inskünftig den Torgaranten Mickaël Rodriguez sekun­dieren und unterstützen wird. Rodriguez, der fast doppelt so alt wie Cucchiara ist, kommt seit Jahren regelmässig auf seine 20 bis 25 Saisontreffer (auch bei Neuchâtel Xamax oder der SR Delémont früher). Rodriguez, wie auch Florian Hengel und Ileyes Meslem, fehlten allerdings noch gegen den Freiburger FC. Diesem Trio ist eigen, dass sie Franzosen sind. Nun ist aus den „drei französischen Musketieren“ ein Franzosen-Offensiv-Quartett gewor­den. „Zumindest sprachlich haben wir keine Verständigungsprobleme“, lacht Francesco Cucchiara. Im Wissen, dass zuletzt die vier Angreifer (nur) an ihren Toren gemessen wer­den.

Am Mittwoch finden die Partien Old Boys gegen Auggen (20 Uhr, Stadion Schützen­matte) und Bassecourt gegen Freiburger FC (20 Uhr, Buschweilerhof) statt. Am Samstag kommt es dann um 16 Uhr auf dem „Buschwilerhof“ zum Derby zwischen „Blägg“ und OB.