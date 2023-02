Promotion League Die U21 des FCB macht den Sack nicht zu Der Basler Nachwuchs startet mit einem gerechten 2:2-Remis in Kriens in die Promotion-League-Rückrunde.

FCB-Trainer Ognjen Zaric war von der Atmosphäre in Kriens beeindruckt. Edgar Hänggi/bz

Abendspiel, Flutlicht, 650 Zuschauer. «Das hatte Challenge-League-Charakter», entfuhr es Ognjen Zaric, als er sich die Atmosphäre im Stadion Kleinfeld nochmals vor Augen führte. Entsprechend motiviert war sein Team im ersten Promotion-League-Spiel des Jahres, musste aber früh den ersten Nackenschlag einstecken. Drei Minuten waren gespielt, als Noa Dundas das Spielgerät aus dem Sechzehner befreien wollte und dabei das Bein von Carlo Manicone traf, der aus dem «toten Winkel» gekommen war. Den fälligen Penalty verwandelte Rrezart Hoxha souverän zur Krienser Führung.

Die Gäste liessen sich vom schnellen Rückstand aber nicht aus der Ruhe bringen, spielten weiterhin nach vorne und gingen mit der nötigen Intensität in die Duelle.

Die Belohnung folgte in der 12. Minute: Die in Weiss angetretenen Rotblauen eroberten den Ball tief in der gegnerischen Hälfte, Roméo Beney wurde steil lanciert, umkurvte Goalie Pascal Brügger und brachte den Ball aus spitzem Winkel vors Tor, wo Aaron Akale schneller als zwei Krienser Verteidiger war und ihn über die Linie drückte.

Roméo Beney hatte grossen Anteil am Führungstreffer. Edgar Hänggi/bz

Die Basler Versäumnisse in der besten Phase

Deutlich schöner war dann die Basler Führung nach 29 Minuten. Eine Flanke von Hugo Vogel aus vollem Lauf fand den Kopf von Beney, der zum 1:2 traf. «Das war super», fand nicht nur Trainer Zaric, der sah, wie seine Equipe fortan vehement auf den dritten Treffer drückte. «Leider haben wir es verpasst, in unserer besten Phase, den berühmten Sack zuzumachen», bedauerte der Österreicher.

Hauptsünder war ausgerechnet Topskorer Albin Krasniqi (elf Saisontore): In der 37. Minute wurde ihm ein Treffer wegen einer Abseits aberkannt und drei Zeigerumdrehungen später scheiterte er allein vor Brügger.

Fasnachtsstimmung und Krienser Druck

Nach dem Seitenwechsel kam es zu einem Déjà-vu, denn die Zentralschweizer liessen ihre Fans, die wegen der Fasnacht ohnehin in prächtiger Stimmung waren, erneut in den Anfangsminuten jubeln. Lukas Riedmann ging bei einem Einwurf von der Basler Defensive vergessen und konnte unbedrängt den Ausgleich erzielen.

Die Abwehr um Jonas Adjetey (hier im Bild aus der Hinrunde) und Noa Dundas sah zweimal nicht gut aus. Edgar Hänggi/bz

Der Treffer gab dem Heimteam einen augenscheinlichen Schub, denn fortan waren sie die bessere Mannschaft, konnten die FCB-Junioren aber nur selten in wirkliche Bedrängnis bringen.

«Die Mannschaft hat mittlerweile den Schritt gemacht, dass sie in der Lage ist, längere Druckphasen ohne Gegentor zu überstehen», hielt Ognjen Zaric fest.

In der Schlussphase ergriffen die Gäste wieder das Zepter und hatten durch die eingewechselten Aleksandar Babic (88.) und Leon Frokaj (90.) gar die Chance zum späten Siegtreffer. Am Ende blieb es aber beim leistungsgerechten Unentschieden, was auch der FCB-Trainer so sah. «Wir waren vor der Pause die aktivere Mannschaft, Kriens war im zweiten Durchgang besser. Deshalb ist die Punkteteilung okay.»

Am nächsten Samstag sind die Altersgenossen des FC St.Gallen um 15.30 Uhr im Leichtathletikstadion zu Gast.