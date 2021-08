Promotion League FCB U21 mit Fehlstart, Black Stars bleiben ohne Niederlage Die Basler Promotion-League-Teams bringen sich selbst um bessere Ergebnisse: Die U21 des FC Basel unterliegt Bavois mit 2:3 und die Black Stars holen beim 0:0 beim Nachwuchs des FC Sion einen Punkt.

Carmine Chiappetta (hier noch im Einsatz gegen Schönenwerd) konnte die Niederlage gegen Bavois nicht verhindern. Marc Schumacher / freshfocus

Weil der Bus der Gastmannschaft im Stau gesteckt hatte, musste das Promotion-League-Spiel zwischen dem FC Basel U21 und dem FC Bavois mit einer Viertelstunde Verspätung angepfiffen werden. Den besseren Start im Duell der FCBs erwischte vielleicht aus diesem Grund das Heimteam, denn Mihailo Stevanovics seitlicher Freistoss fand nach sieben Minuten den Weg an Freund und Feind vorbei ins Netz.

Die Führung hielt allerdings nur einige Sekunden, denn im Gegenzug durfte Adrian Alvarez allein aufs Basler Tor laufen und bezwang Tim Spycher sicher. Die Westschweizern gelangen bis zur Pause noch zwei weitere Treffer – und jedes Mal wirkten die Basler im Defensivverbund zu zögerlich. «Wir haben uns durch Eigenfehler um ein besseres Resultat gebracht», ärgerte sich Marco Schällibaum. Der FCB-U21-Trainer konnte immerhin feststellen, dass seine Equipe nach dem Seitenwechsel eine grössere Intensität an den Tag legte, doch mehr als das 2:3 durch Mehmet Manis (51.), der eine scharfe Hereingabe Carmine Chiappettas über die Linie drückte, gelang den Rotblauen nicht, obwohl man noch die eine oder andere Chance hatte.

Trotz einer hitzigen Schlussphase blieb Schällibaum nach Abpfiff fair und gab zu, «dass der Sieg von Bavois nicht unverdient ist, sie hatten in der zweiten Halbzeit zwei Pfostenschüsse». Aber natürlich überwog beim Trainer der Frust, denn nach zwei Runden steht sein Team noch ohne Punktgewinn da. «So hatten wir uns den Saisonstart nicht vorgestellt», sagte er, gewann der ungemütlichen Situation immerhin etwas Positives ab:

«Junge Menschen, wie es meine Spieler sind, können in so einer Phase einiges für ihre Entwicklung mitnehmen.»

Der FC Black Stars verpasst den Sieg vor der Pause

Besser lief es derweil dem anderen Basler Promotion-Ligisten. Der FC Black Stars holte im Wallis einen verdienten Zähler. Allerdings hätten die Sterne auch gut und gerne das Punktemaximum erreichen können – jedenfalls, wenn man die erste Halbzeit Revue passieren lässt. In dieser waren die Gäste die klar bessere Elf und dominierten das Geschehen. Auch Chancen, das Resultat in die gewünschten Bahnen zu lenken, besass die Truppe von Trainer Samir Tabakovic einige. Alexandre Edwige beispielsweise hatte in der 17. Minute Pech, als sein Kopfball am Pfosten landete. Die klarste Möglichkeit gehörte allerdings Jan Muzangu, der kurz vor der Pause einen Foulelfmeter übers Tor schoss.

Im zweiten Umgang änderte sich das Bild. Nun waren es die Walliser, die drückten und auch zu Torchancen kamen. Black-Goalie Steven Oberle verhinderte mit einem tollen Reflex das mögliche 1:0 durch Nicky Clescenco, welcher aus zehn Metern abgezogen hatte (58.). Doch auch die Basler hatten ihre Möglichkeiten. So scheiterte Kaan Sevinç mit seinem Distanzschuss an Sion-Keeper Alexandros Safarikas (64.).

Gegen Ende verflachte die umkämpfte Partie, sodass echte Torchancen ausblieben. Deshalb blieb es bis zum Schluss beim torlosen Unentschieden. Ein letztlich logisches Resultat, mit dem beide Mannschaften gut leben können.

FC Basel U21 – FC Bavois 2:3 (1:3) Leichtathletikstadion St. Jakob. – 200 Zuschauer. – Tore: 7. Stevanovic 1:0. 8. Alvarez 1:1. 17. Rochat 1:2. 45. Begzadic 1:3. 51. Manis 2:3. Basel U21: Spycher; Spataro (89. Winkler), Vukelic, Lurvink, Eraslan; Stajic (46. Manis); Stevanovic, Chipperfield; Vishi (74. Vogt), Samba, Chiappetta. Bavois: Enrico; Kurtic, Ivanov, Bühler, Özdemir; Iseni; Rochat (33. Qela), Kilinç (91. LoVacco); Alvarez (91. Dzeljadini), Ukmata (80. Talovic), Begzadic (80. Bueche). Bemerkungen: Verwarnungen: 33. Qela (Unsportlichkeit), 64. Spataro, 69. Lurvink (beide Foul), 87. Schällibaum (Trainer Basel, Reklamieren), 93. Bueche, 93. Ersalan (beide Unsportlichkeit). – 65. Freistoss von Ukmata an den Pfosten. 78. Pfostenschuss Qela. – Rochat verletzt ausgeschieden.