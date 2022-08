Promotion League Livestream, Highlights, Hintergründe: Wir begleiten den FC Basel U21 hautnah – Spieltag für Spieltag Am Wochenende beginnt die neue Saison in der Promotion League. Mit dabei ist auch die U21 des FC Basel - die mit einem neuen Trainer und altbekannten Gesichtern die schwache vergangene Saison vergessen machen will. Wir zeigen alle 34 Partien live auf unserem Portal. Was Sie dazu wissen müssen. Eine Übersicht.

Vergangene Saison war Ognjen Zaric Assistenzcoach der ersten Mannschaft, in dieser Spielzeit soll er die U21 wieder erfolgreicher machen. Freshfocus

Welche Spiele zeigt unser Portal?

Ab dem 6. August zeigt CH Media für Abonnentinnen und Abonnenten ihrer Bezahlzeitungen alle für die Regionen relevanten Spiele aus der Promotion League im Livestream und als Highlights-Clip. Dies wird möglich dank einer Kooperation zwischen CH Media, dem Schweizer Fussballverband und Ringier Sports, welche neben ihrem Produkt «RED» eine Sublizensierung für CH Media ermöglicht.

FC Basel U21 – alles rund um die Stars von morgen

34 Spiele wird der FC Basel U21 in der Promotion League austragen – 34 Mal sind Sie live im Stream dabei. Den Start macht dabei das Gastspiel der Basler beim FC Baden, welcher auf diese Saison hin in die Promotion League aufgestiegen ist. Nach Abpfiff finden Sie bei uns die besten Szenen und Tore der Partie als Highlight-Clip. Am Folgetag dann finden Sie das Video des gesamten Spiels auf unserem Portal. Weiter bieten wir Vorschau-Artikel, Matchberichte sowie Hintergründe und Spielerporträts zu den Stars von morgen und altbekannten Gesichtern, welche die Mannschaft als Säulen tragen sollen: Daniel Pavlovic (Ex Sampdoria Genua, GC- und Lugano-Spieler) und Marco Aratore (ehemals Thun, Aarau, Winterthur). Jeden Mittwoch ist der FC Basel U21 ausserdem Thema in unserer neuen Fussball-Show «11 gegen 11».

Marco Aratore, hier in Aktion für den FC Aarau, kehrt zum FC Basel zurück und soll als Säule die U21 zurück zu Erfolgen führen. Claudio Thoma/Freshfocus

Was für ein Abo benötigt man dafür?

Dieses neue Angebot von Meldungen und Hintergrund über alles Relevante aus der Region, der Schweiz und der Welt in Kombination mit regionalen Fussball-Streams gibt es so nur mit «abo+». Regionale, nationale und internationale Berichterstattung in Kombination mit Fussball-Livestreams attraktiver Fussballmatches aus den jeweiligen Regionen – diese Mischung zeichnet CH Media aus.

Der Zugang zu den Livestreams ist bei allen Arten von Abos (Digital, Digital Plus und Print & Digital) inklusive. Das Digitalabo kann bereits ab 1 Franken im ersten Monat gekauft werden und kostet ab dem Zweitmonat 14.50 Franken. Für das Jahresabo, also «die Saison-Dauerkarte», gibt es zwei Monate geschenkt für 145 Franken.

Auf welche Mehrwerte dürfen sich Fussballfans sonst noch freuen?

Mit allen Livestreams von Matches ausgesuchter Vereine aus der Promotion League liefert CH Media ihren Abonnentinnen und Abonnenten zusätzliche Abo-Mehrwerte. Neben Spielberichten und Hintergründen zu regionalen Vereinen bieten die Regionalzeitungen neu auch Live-Streams an Spieltagen, das Spiel zum Anschauen im Nachgang und die gesammelten Spiel-Highlights.

Auf was dürfen sich die Fans bei der Show «11 gegen 11» freuen?

Provinzkick wird zum grossen Kino! Frisch, kultig und frei Schnauze geht die Fussball-Show «11 gegen 11» neu an den Start. Mit Fokus vom Dorfklub bis in die Promotion League. Die Sendung liefert Highlights, Aufreger und sonstige Kuriositäten aus den unteren Ligen. Nebenbei werden regelmässig Kurzgespräche mit spannenden Gästen präsentiert.

Welche Vereine kann man im Livestream bei CH Media verfolgen?

Nordwestschweiz: FC Basel II, FC Baden

Zentralschweiz: FC Luzern II, SC Kriens, SC Cham

Ostschweiz: SC Brühl, FC St.Gallen II

Zeigen Ringier und CH Media dieselben Spiele?

Ja. Aber nur bei CH Media gibt es dieses breite Gesamtpaket «Fussball-Livestreams und Berichterstattung aus der Region, der Schweiz und der Welt».