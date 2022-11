Promotion League Nach dem 5:0-Sieg gegen Baden fällt die Hinrundenbilanz der U21 des FC Basel noch besser aus Die U21 des FC Basel gewinnt das letzte Spiel des Jahres gegen Aufstiegsaspirant Baden mit 5:0. Doch es gibt noch mehr Zeichen, dass es nach schwierigen Zeiten im FCB-Nachwuchs wieder in die richtige Richtung geht.

Die U21 des FC Basel freut sich zum Jahresabschluss über ein 5:0 gegen Baden. Edgar Hänggi

29 Minuten lang passierte in der Begegnung zwischen der U21 des FC Basel und dem FC Baden nicht viel, dann zwang Daniele Romano, der Auffälligste bei den Gästen, mit einem gefährlichen Distanzschuss Antonio Spagnoli zu einer guten Parade und lancierte damit fünf ereignisreiche Minuten. Denn kurz darauf enteilte Roméo Beney auf der linken Seite der Badener Abwehr und fand in der Mitte den Kopf von Albin Krasniqi, der die erste Basler Chance mit dem 1:0 abschloss.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff tauchte Spagnoli mutig in die Füsse des allein vor ihm aufgetauchten Christopher Teichmann und spitzelte diesen den Ball vom Fuss, Jonas Adjetey warf sich in den Nachschuss von Romano, der den darauffolgenden Eckball an die Latte setzte.

In Basel mussten die Spieler des FC Baden um Abwehrchef Cedric Franek als Verlierer vom Platz. Alexander Wagner / Foto Wagner

Danach beruhigte sich das Spiel wieder, ehe die unglaublich effizienten Basler in der Viertelstunde nach der Pause mit drei weiteren Treffern, einem Doppelpack von Aaron Akalé (49., 54.) und Krasniqis 10. Saisontor (61.), früh sämtliche Spannung aus der Partie nahmen. In der Folge konnte sich das Heimteam erlauben, die eine oder andere Chance zu vergeben, ehe der eingewechselte Levy Maltet mit der allerletzten Aktion praktisch aus dem Nullwinkel den 5:0-Endstand markierte.

Ognjen Zaric hat dem Team Sicherheit verliehen

«Schön, dass wir zum Jahresabschluss nochmals eine starke Leistung zeigen konnten – es war ein super Abschluss», freute sich Trainer Ognjen Zaric nach dem verdienten Sieg. Der Österreicher, der auf diese Saison hin den rotblauen Nachwuchs übernommen hatte, führte das Team im ersten Halbjahr ins gesicherte Mittelfeld, in Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen. Nach der verkorksten Vorsaison, in der man nur knapp den Abstieg aus der Promotion League verhindern konnte, eine klare Steigerung.

«Ich hatte sicher zwei Vorteile: Ich kannte viele Spieler aus meiner Zeit bei der U18 und wusste von meiner Zeit als Assistenztrainer der ersten Mannschaft, was es braucht, um oben eine Chance zu haben», erklärte der 33-Jährige, dessen persönliches Fazit lautet: «Es war ein spannendes halbes Jahr in einer guten, ausgeglichenen Liga.»

Ognjen Zaric: «Sehr viele Spieler haben einen Riesensprung gemacht. Sie haben unsere Spielidee im Laufe der Vorrunde immer mehr verinnerlicht.» Edgar Hänggi

Begonnen hatten die Rotblauen Anfang August mit einem 0:0 beim ambitionierten Aufsteiger aus Baden, dem sie zum Abschluss als formstarken Tabellenzweiten mit 5:0 die erste Niederlage nach elf positiven Resultaten in Serie verpassten.

Der Vergleich dieser zwei Ergebnisse allein taugt natürlich nicht dafür, um die Fortschritte der jungen Basler zu illustrieren. Dennoch sind sie definitiv weiter, als sie es noch im Hochsommer gewesen sind. Das sieht auch der Trainer so: «Sehr viele Spieler haben einen Riesensprung gemacht. Sie haben unsere Spielidee im Laufe der Vorrunde immer mehr verinnerlicht.»

Waren die Leistungen in den letzten Monaten überwiegend gut, die Resultate waren es nicht ganz so oft. Vor allem gegen abgezockte, mit Routiniers gespickte Mannschaften wie Nyon (1:4), Chiasso (0:1) oder Bavois (1:3) zahlten die Talente das oft thematisierte Lehrgeld.

Minikrisen wurden eindrücklich gekontert

Zweimal verlor der FCB-Nachwuchs gleich drei Partien in Serie, befreite sich aber mit solidarischen und spielerisch überzeugenden Auftritten aber jeweils selbst aus der Abwärtsspirale. «Wir haben die Resultate dieser Spiele ausgeblendet und uns bei der Aufarbeitung auf die Inhalte fokussiert, denn auch in diesen Begegnungen haben wir vieles gut gemacht», verrät Zaric und ergänzt: «Natürlich hätten wir diese schlechten Ergebnisse lieber nicht gehabt, doch am Ende waren sie wichtig für die Entwicklung der jungen Spieler.»

«Die Tendenz geht in die richtige Richtung»

Ergebnisse und Entwicklung sind zwei Aspekte, die bei den ältesten Basler Junioren von zentraler Bedeutung sind. Letzteres ist zwar wichtiger, «aber man braucht auch immer die Resultate, damit der Weg, den man geht, glaubhaft ist», erklärt der Trainer, der immer wieder vom «Ausbildungsauftrag» spricht, den man beim FCB zu erfüllen hat.

Ognjen Zaric sieht das Team diesbezüglich auf gutem Weg. «Die Tendenz geht in die richtige Richtung.» Als Beispiel führt er die letzten drei Partien an, in denen man – trotz diverser Spieler im U18-Alter auf dem Platz – ohne Gegentreffer geblieben ist.

Resultate und Tabelle:

Promotion League. 18. Runde: Luzern II – Breitenrain 5:2. Rapperswil-Jona – Carouge 0:3. Zürich II – Bavois 0:1. Cham – Kriens 4:1. YF/Juventus – Brühl 1:2. Chiasso – Bulle 2:0. Basel II – Baden 5:0. Young Boys II – St.Gallen II 3:1. Nyon – Biel 3:0. – Rangliste (alle 18 Spiele): 1. Luzern II 44. 2. Carouge 35. 3. Baden 35. 4. Nyon 33. 5. Chiasso 33. 6. Breitenrain 32. 7. Cham 31. 8. Basel II 29. 9. Rapperswil-Jona 29. 10. Young Boys II 25. 11. Bavois 22. 12. Bulle 21. 13. Brühl 21. 14. Kriens 20. 15. Zürich II 15. 16. St.Gallen II 15. 17. Biel 13. 18. YF/Juventus 9.

Das Telegramm:

FC Basel U21 – FC Baden 5:0 (1:0)

Leichtathletikstadion St.Jakob. – 300 Zuschauer. – SR Schmölzer. – Tore: 31. Krasniqi 1:0. 49. Akalé 2:0. 54. Akalé 3:0. 61. Krasniqi 4:0. 92. Maltet 5:0.

Basel U21: Spagnoli; Mühlethaler, Adjetey, Dundas, Pavlovic; Avdullahu; Uruejoma (62. Winkler), Frrokaj (88. Maltet); Krasniqi (77. Kayombo), Akalé, Beney.

Baden: Hübel; Laski, Franek, Hasani; Weilenmann (46. Gökpinar), Jakovljevic, Cirelli (78. Ladner), Romano; Giampà; Capone (62. Uka), Teichmann (62. Brack).

Bemerkungen: Basel ohne Aratore, Vukelic (beide verletzt) und Moulin (gesperrt). Baden ohne Brunner, Chirulli, Muff (alle verletzt), Schär (abwesend), Kalt, Mileta Maksimovic und Schuppisser (alle kein Aufgebot). – Verwarnungen: 34. Beney, 51. Frrokaj (beide Foul). – 33. Corner von Romano an die Latte. 81. Tor von Kayombo aberkannt (Offside).

Die Highlights: