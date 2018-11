Ja, beim Gast fehlte mit Auston Calhoun jener Mann, der für Punkte sorgen müsste. Dies tat der Amerikaner bis dato zwar nicht im gewünschten Ausmass – und dennoch traf der Ausfall dieses natürlichen Skorers die Gäste schwer.

Aber beim Gastgeber fehlte mit dem Kameruner Harding Ngueyep Nana (37, 203cm) ein Mann, der viel Erfahrung aus ganz grossen Ligen mitbringt und als „Defense-Monster“ gilt. Und vor vier Tagen riss sich Bran­ko Tomic (22, 201cm) im Cupspiel in Winterthur das Kreuzband – für das Luzerner Eigen­gewächs, der zum erweiterten Kader der Nationalmannschaft zählt, ist die Saison vorbei. Auch der Gastgeber darf auf diese Absenzen hinweisen.

So musste Luzern-Cheftrainer Danijel Eric, einst Spieler, Assistent und Headcoach bei den «Wings» (zu besseren Zeiten), seine Stammfünf forcieren. Denn die restlichen sechs Ak­teure sind allesamt im Juniorenalter; grösstenteils Jungs, welche sich in der letzten Saison als U17-Schweizermeister feiern lassen durften.

Smith – ein totaler Ausfall

Die „Wings“ wären breiter aufgestellt – aber dieser Vorteil kam nie zum Zuge. Und die Gäste aus Birsfelden hatten vor allem unter den Brettern viele Defizite – und dieses Man­ko heisst primär Ryan Smith. Der Zuzug (für Jamal Aytes), 211 Zentimeter gross, ist „ein netter School-Boy, aber sicher kein Profi-Basketballer“. Dieses Urteil fällte ein langjähriger, internationaler Basketball-Journalist, der einst auch im Starwings-Vorstand mitgewirkt hat­te. Und der Partie beiwohnte.

Was ein Center sein kann, präsentierten die Gastgeber. Ein 24-jähriger Senegalese namens Ibrahima Camara, 205 Zentimeter gross, explosiv, sprunggewaltig, agil und mobil, der in der NCAA 1 (in der University New Hampshire) aus­gebildet wurde. All diese Tugenden gehen Smith, und weiteren Starwings-Akteuren, völlig ab.

Und dennoch hätte der Gast aus dem Unterbaselbiet die Partie gewinnen müssen. Nach einem peinlichen ersten Viertel (Luzern erzielte sagenhafte 27 Zähler, nachdem die Inner­schweizer im letzten Match in Boncourt im Endviertel ganze zwei Pünktlein geworfen hat­ten…) gehörten die Viertel 2 und 3 dem Gast, der dank Justin Mitchell, Joël Fuchs und Nemanja Calasan (zusammen vier von fünf Dreiern) nach 28 Minuten mit 44:53 führten.

Wieder ein Filmriss...

Aber wie schon im Heimspiel gegen Vevey folgte der totale Filmriss in den letzten zehn Minuten. Mitchell verlor zu viele Bälle (zehn an der Zahl!), beim Rebound überflog Camara das Duo Calasan/Smith und mit den zurückgekehrten Emotionen auf dem Platz und den Rängen steuerten die Starwings hilflos der Niederlage entgegen. Dass in den letzten Mi­nuten Mitchell und Smith (ein Korb im ganzen Spiel…) noch drei von vier Freiwürfen ver­warfen, mag Pech oder Schicksal sein. Oder fehlende Klasse respektive Nervenstärke.

Dass Camara 26 Sekunden vor der Endsirene mit dem 5. Foul ausscheiden musste, war marginal. Und brachte dem Afrikaner eine verdiente Standing Ovation. Dass die Luzerner keine Übermannschaft sind, zeigt ihre Wurfquote von der Dreipunktelinie: Zwei von 20 Versuchen landeten im Korb. Diese Quote schaffen in der Regel Zweit- und Drittligisten... Aber gegen diese Starwings, die willig, aber konzeptlos agieren, braucht es wenig, um zu siegen.

Am nächsten Samstag gastiert mit Lausanne/Pully ein Team in der Sporthalle Birs­felden, das eigentlich auf Augenhöhe oder in Reichweite des Arlesheimer-Birsfelder Kom­binats sein müsste. Die Romands verfügen aber über vier starke US-Amerikaner. Und ihr Center, Ugba Averyl (24, 204cm), soll nochmals eine Klasse stärker als Camara sein. Für Mister Smith und Co. dürfte es ein ungemütlicher Nachmittag werden…