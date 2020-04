Raus aus der zweiten Reihe für Erminio Piserchia: Von YB zurück in die Heimat

Erminio Piserchia verbringt wegen der Coronapandemie ungewohnt viel Zeit in der Nähe seines Zuhauses in Therwil. Bei Spaziergängen kommen ihm dann so manche Gedanken über die bisherige Karriere. Zum Beispiel wie dieser verlaufen wäre, wenn er damals einen Spielervermittler gehabt hätte. «Mag sein, dass der Weg vielleicht die eine und andere Veränderung genommen hätte», sagt er beim Gespräch in Aesch. Er erzählt auch, dass er gerne beim FC Basel gespielt hat. Auch damals, als Basel in der NLB spielte. Aber es hat sich nie ergeben. «Man hatte mich wohl nie auf dem Schirm und ich wollte mich nicht selbst ins Gespräch bringen, denn so hast du kaum gute Karten», sagt der 56-Jährige. Dabei wäre es gar nicht so abwegig gewesen.

Piserchias Fussballkarriere begann in Aesch. «Die Eltern wohnten nur unweit des Löhrenackers. Sie liessen den kleinen Erminio machen. «Sie waren nicht gegen Fussball, unterstützten mich aber auch nicht. Sie kamen in die Schweiz, um zu arbeiten», sagt Piserchia. Bei Concordia Basel spielte er später in der 1. Liga. Ein Handschlag mit Präsident Karl Oberholzer besiegelte 1983 den Wechsel in die NLA zu den Grasshoppers. Gleich in der ersten Saison durfte Piserchia den Meistertitel feiern. Am Ende des zweiten Jahres in Zürich wurde ihm dann signalisiert, dass seine Chancen auf Einsätze klein seien. Statt in den Nachwuchs verbannt zu werden, zog er einen Wechsel zum FC Laufen vor. Die Laufentaler spielten damals unter Urs Siegenthaler in der NLB. «Das war in Ordnung, denn ich wollte wieder spielen, um mich so empfehlen zu können», erklärt Piserchia.

Die loyale mehrfache Nummer Zwei

Erminio Piserchia stieg zwar mit Laufen ab, doch seine Rechnung ging auf. Er konnte in die NLA zurück, zunächst zum FC St. Gallen und später zum FC Lugano wechseln. «Es war eine gute Zeit. Leider beendete eine Fuss-OP meine Aktivkarriere auf weniger schöne Weise», erzählt Piserchia. Er konzentrierte sich fortan auf das Traineramt, das er beim FC Birsfelden startete. Kurz war er dann als U18 Trainer beim FC Basel, aber dann trennten sich die Wege bereits wieder. Über Schöftland ging es zu Aarau, wo er Assistent bei Rolf Fringer und Jochen Driess war. Nach einem Traineramt beim SC Zofingen kam die Anfrage der Young Boys, wo er am 15. Oktober 2003 ein Amt antrat, das ihm vorkommen musste wie eine 17-jährige Achterbahn-Fahrt.