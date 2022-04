Regio-Fussball Erst ordentlich, dann chancenlos: Black Stars müssen sich Bavois geschlagen geben «Black» verliert beim FC Bavois mit 0:4 – Spiele der FCB-Frauen und der U21 des FC Basel verschoben.

Nicht nur das Heimspiel der Frauen des FC Basel muss am Samstag aufgrund von mindestens acht positiven Coronafällen beim FCB verschoben werden, auch die Promotion-League-Partie zwischen der rotblauen U21 und Carouge kann nicht stattfinden. Dem Nachwuchs macht allerdings die Rückkehr des Winters einen Strich durch die Rechnung – der Platz im Leichtathletikstadion St.Jakob ist unbespielbar.

Das andere Basler Promotion-League-Team, der FC Black Stars, ist dagegen planmässig in Bavois im Einsatz. Dort hat es zwar weder geregnet noch geschneit, doch ein eisiger Wind bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt macht das Match für Spieler und Zuschauer zum Härtetest. Die stark ersatzgeschwächten Gäste starten ordentlich und haben sofort zwei gute Möglichkeiten, die sie aber nicht nutzen.

Besser machen es die Waadtländer, bei denen Mehmed Begzadic in der 4.Minute davon profitiert, dass sich Adrian Alvarez im Zweikampf gegen zwei Basler resolut durchsetzt. Fortan sind die Romands die bessere Equipe, während die Black Stars nur noch reagieren. Erst in der Viertelstunde vor der Pause stabilisieren sich die Sterne und schnuppern bei den Chancen von Daniele Spataro (30.) und Dino Babovic (33.) zweimal am Ausgleich.

Doch als der starke Alvarez kurz vor dem Seitenwechsel der Gästeabwehr sprichwörtlich davonläuft und das 2:0 markiert, ist das Spiel gelaufen. Denn in der zweiten Halbzeit kontrolliert Bavois die Partie gegen verunsicherte und chancenlose Basler nach Belieben. Blerim Iseni (81.) und Dilan Qela (85.) besiegeln in der Schlussphase schliesslich den 4:0-Endstand.