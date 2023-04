Regiofussball Aufstrebende Frauenteams und vorneweg der FFV Basel Der SV Muttenz ist Tabellenführer, der FC Concordia ebenfalls und der Frauenfussballverein (FFV) Basel mischt als Aufsteiger die 1. Liga auf und ist hinter dem FC Basel in der Women's Super League die zweite Kraft in Basel.

Als Aufsteigerinnen in die 1. Liga legen die Spielerinnen des FFV Basel ein bemerkenswerte Saison hin und gewannen am Wochenende klar beim Tabellenführer. Bild: FFV Basel/Facebook

Mit einem 4:1-Auswärtssieg bei Tabellenführer Etoile Carouge hat der FFV Basel in der 1. Liga der Frauen ein Ausrufezeichen gesetzt und hegt als Dritter bei sechs Punkten Rückstand noch leise Hoffnungen auf den Aufstieg in die Nationalliga B.

Zweifache Basler Torschützin beim Tabellenführer: FFV-Capitaine Michelle Probst. Bild: FFV Basel

Die Tore für die Baslerinnen, die als bemerkenswerter Aufsteiger in der Gruppe 1 mit 39 Toren in 15 Runden den besten Angriff stellen, erzielten Michelle Probst (2), Alina Leuthardt sowie Laura Di Bella. Am Samstag, 29. April, empfängt der FFV Basel den Rangsiebten Lausanne Nord Academy im Rankhof (18.00 Uhr).

Ebenfalls den Aufstieg als Ziel hat der SV Muttenz als Spitzenreiter in der 2. Liga interregional, dies trotz einer 1:3-Heimniederlage zuletzt gegen Unterstrass und punktgleich mit Dietikon und zehn Punkte vor den Old Boys. Die erwarten am Samstag, 29. April, die Muttenzerinnen zum Spitzenspiel auf der Schützenmatte (16.00 Uhr).

Schliesslich stehen die Frauen des FC Concordia der Meisterschaft in der 2. Liga nahe. Nach dem 2:0-Erfolg im Spitzenkampf auswärts beim Dritten FC Allschwil bleibt Congeli ungeschlagen nach 18 Runden und beträgt der Vorsprung auf den FC Schwarz-Weiss, der nur unentschieden spielte, nun satte elf Punkte. Schwarz-Weiss und Allschwil treffen am Samstag, 29. April, im Bachgraben (16.00 Uhr) aufeinander, Concordia spielt am Sonntag, 30. April, auf den Sportanlagen St. Jakob gegen Solothurn.