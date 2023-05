Die regionale Tennis-Übersicht

Rebeka Masarova: Die für Spanien startende Baslerin (WTA 74) startete dank einer Wildcard beim Masters in Madrid. Dort überraschte die 23-Jährige mit Siegen über Landsfrau Cristina Bucsa und die an Nummer 20 gesetzte Kroatin und ehemalige Wawrinka-Freundin Donna Vekic. Auch gegen die Nummer 9 des Turniers, Maria Sakkari aus Griechenland gewann Masarova im Sechzehntelfinale einen Satz, verlor dann aber doch in drei. Dennoch darf sich Masarova über eine gelungene Woche und ein neues Karrierebestranking freuen.

Yannik Steinegger: Der Bubendörfer (ATP 1004) startete die zweite Woche in Folge bei einem ITF-Future-Turnier im tunesischen Monastir. Im Doppel gewann Steinegger an der Seite des Deutschen Jakob Schnaitter das Turnier, wobei er im Finale aufgrund einer Verletzung der tunesischen Gegner kampflos gewann. Im Einzel war dafür schon in der Qualifikation Schluss.