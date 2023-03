Das Regiosport-Wochenende im Überblick

Badminton: Am Freitag stehen in der St. Jakobshalle die Viertelfinals an, am Samstag werden die Halbfinals ausgetragen, bevor am Sonntag dann die fünf Sieger in den Finals ermittelt werden.

Fussball: Die U21 des FCB tritt am Samstag um 16 Uhr auswärts beim zweitplatzierten Nyon an. Der FCB möchte unter Interimstrainer Gian Luca Privitelli den Schwung des ersten Rückrunden-Sieges von vergangener Woche mitnehmen.

Am Samstag um 20.30 Uhr spielt der FCB in der Women's Super League zuhause gegen Erzrivale GC. Die Zürcher befinden sich auf dem dritten Tabellenplatz, während die Basler den Erwartungen hinterherhinken und den sechsten Platz belegen. Das Spiel wird auf SRF 2 live übertragen.

Handball: Der RTV muss am Samstag um 18 Uhr zu Leader Kriens in die Innerschweiz. Der Leader ist in diesem Jahr noch ungeschlagen, doch auch die Tabellenvorletzten Basler konnten ihr letztes Spiel gewinnen und wollen sich im Hinblick auf die Playouts eine gute Form bewahren.

Basketball: Die Starwings empfangen am Sonntag um 16 Uhr Monthey-Chablais in Birsfelden. Die Wings befinden sich aktuell auf dem neunten Platz und kämpfen noch um die Qualifikation für die Playoffs. Dafür müssten sie Boncourt in den verbleibenden acht Spielen noch vom achten Platz verdrängen. (cop)