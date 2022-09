Das Regiosport-Programm fürs Wochenende

- Fussball: In der Promotion League kommt es für die U21-Equipe des FCB zum Spitzenspiel. Am Samstag um 15.30 Uhr empfangen die Basler ihre Gäste aus Nyon im Leichtathletik-Stadion. Beide Teams rangieren aktuell mit 13 Punkten auf den oberen Plätzen der Tabelle. In der 1. Liga ist am Wochenende nur Concordia Basel im Einsatz. Sie müssen am Sonntag um 14.30 Uhr auswärts gegen Tabellenschlusslicht Muri ran. Dornach und die Black Stars werden ihre Spiele der siebten Runde erst am Mittwoch absolvieren. Auch das Frauen Team des FCB ist am Sonntag um 14 Uhr gefordert. Nachdem es in den ersten beiden Liga-Spielen nur Unentschieden gab, soll endlich der erste Sieg her. Die Chance dazu haben sie im eigenen Leichtathletik-Stadion gegen Schlusslicht Yverdon.

- Unihockey: Doppel-Heimspiel-Wochenende für Unihockey Basel Regio. Den Anfang machen die Frauen am Samstag um 14.30 Uhr in den Sandgruben gegen Appenzell. Für die Herren von UBR wird es um 17.30 Uhr zum letzten Heimspiel in den Sandgruben kommen. Sie haben ihre neue Heimspielstätte künftig im Sportzentrum Pfaffenholz gefunden.

- Baseball: Entscheidungs-Spiel für die Therwil Flyers. Am Samstag um 14 Uhr kommt es zum dritten Playoff-Final gegen die Zürich Challengers. Da die Baselbieter bereits die ersten beiden Spiele für sich entscheiden konnten, reicht ihnen nur noch ein Sieg zur nächsten Schweizer Meisterschaft. Zur Not auch am Sonntag auf heimischem Grund.

- Eishockey: Für den EHC Basel beginnt am Freitagabend das NLB-Abenteuer. In der zweithöchsten Schweizer Liga bekommen sie es im ersten Spiel auswärts um 19.45 Uhr mit dem EHC Visp zu tun. Bereits am Samstag steht das zweite Spiel gegen HC Thurgau an. Erstmals vor eigener Kulisse wird das Duell um 17.30 Uhr im St. Jakob Stadion angepfiffen.

- Handball: Für die beiden regionalen NLB-Teams stehen Samstagabend Heimspiele auf dem Programm. Der TV Möhlin empfängt um 20 Uhr Wädenswil/Horgen im Möhlin Steinli A. Der TV Birsfelden bekommt es ebenfalls um 20 Uhr mit Endingen in der Birsfelden Sporthalle zu tun. Für den RTV Basel gibt es am Wochenende eine kleine Spielpause, sie sind erst am Mittwoch wieder im Einsatz.