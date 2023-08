Die Übersicht über das Regiosport-Wochenende

Leichtathletik: Den Auftakt in das Leichtathletik-Wochenende macht Salome Lang am Donnerstag um 18 Uhr beim City-Event des Athletissima in Lausanne. Am Freitag startet dann Jason Joseph. Die genauen und laufend aktualisierten Startzeiten finden Sie auf der Homepage der Diamond League.

Am Sonntag treten Finley Gaio und Pascale Stöcklin am Resisprint in La Chaux-de-Fonds an.

Wasserball: Nachdem die Baslerinnen das erste Halbfinalspiel in der Ostschweiz verloren haben, müssen sie Spiel zwei am Freitag ab 20.45 Uhr in Basel gewinnen. Sollte im Freibad St. Jakob ein Sieg für den WSV Basel herausspringen, steht am Samstag ab 19 Uhr das für den Finaleinzug entscheidende Spiel drei in Basel an.

Rennsport: Miklas Born tritt am Samstag mit dem Winward Racing Team zum 24-Stunden-Rennen von Spa an. Nach Klassensiegen bei den letzten beiden Rennen über 24 Stunden am Nürburgring und in Dubai, sowie einer starken Leistung beim letzten Rennen über 1000 Kilometer in Frankreich, lassen den 20-Jährigen Basler optimistisch auf die Zielanfahrt am Sonntag blicken.

Baseball: Die Therwil Flyers empfangen die Bern Cardinals am Sonntag um 11 Uhr und 14 Uhr in der Nationalliga A. Die Leader aus Therwil gehen gegen das Tabellenschlusslicht aus der Hauptstadt als klarer Favorit in die Partien.

Ultimate Frisbee: Am Sonntag startet in Nottingham die U24-Weltmeisterschaft mit den Baslern Aurèle Lesslauer, Leon Vitaliano, Louis Brunner und Noah Burkart. Die Schweiz tritt dabei mit einem Mixed-Team voller Selbstvertrauen an, nachdem in der Vorbereitung das Elite-Mixed-Team der Schweiz und das U24-Topteam von England geschlagen wurde. Am Sonntag ab 15 Uhr steht das erste Spiel gegen Kanada auf dem Programm. Die weiteren beiden Gruppenspiele finden am Montag gegen Schweden (11 Uhr) und Taiwan (17 Uhr) statt. (cop)