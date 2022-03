Der EHC Basel holt sich in der letzten Minute den Titel der MySports League ++ Das ist das Programm der Regiosportteams am Wochenende

Was machen die regionalen Spitzenteams Sm'Aesch, Starwings, RTV und EHC? Und was passiert sonst noch so Sportliches rund um Basel? In unserem Blog «Regiosport aktuell» haben Sie die Übersicht.