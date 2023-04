Das läuft in der Region am Wochenende

Basketball: Die Starwings empfangen am Freitagabend Boncourt in der Birsfelder Sporthalle. Das Spiel ist tabellarisch äusserst relevant: Die zehntplatzierten Wings (14 Punkte, noch sieben Spiele), das neuntplatzierte Boncourt (16 Punkte, noch sechs Spiele) und Nyon (16 Punkte, noch sieben Spiele) auf dem achten Platz und somit dem Platz der Begierde, kämpfen noch um die Qualifikation für die Playoffs.

Tischtennis: Nachdem Rio Star aufgrund der sechs Einsätze von Jakub Perek, der neben der Schweiz noch Spiele in Polen und Serbien bestritt, Forfaitniederlagen aufgebrummt wurden, befinden sich die Muttenzer nun auf dem letzten Tabellenplatz. Am Samstag um 14 Uhr bietet sich Rio Star in Muttenz gegen Neuhausen die erste Möglichkeit, Plätze in der Tabelle gutzumachen. Die zweite folgt sogleich am Sonntag um 14 Uhr in Wil.

Fussball: Das für Samstag angesetzte Spiel der FCB U21 entfällt aufgrund des Rückzuges von Chiasso.

Das Women's Super League Team des FCB spielt am Samstag um 19 Uhr auswärts bei Rapperswil-Jona. Der FCB wartet seit dem 5. November auf einen Sieg und wittert nun gegen den Tabellenletzten die Möglichkeit, endlich wieder drei Punkte einzufahren.

Handball: Der RTV bestreitet am Sonntag um 17 Uhr im Rankhof das letzte Saisonspiel vor den Playouts gegen St. Otmar. Bevor am Mittwoch die Playouts gegen Kreuzlingen starten, geht es für die Basler darum, nochmals Selbstvertrauen zu gewinnen. Und nebenbei können sie im Spiel gegen die Ostschweizer, welche anstelle der Basler in die Playoffs einziehen, beweisen, dass der RTV in die Nationalliga A gehört. (cop)