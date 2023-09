Das Regiosport-Wochenende im Überblick

Beachvolleyball: Am Freitag ab 9.30 Uhr werden am Finaltag in Bern die Schweizer Meister ermittelt. Das Team der Baslerinnen Menia Bentele und Anna Lutz, wie auch Florian Breer (mit Marco Krattiger) und Yves Haussener (mit Quentin Métral) konnten ihre Startspiele gewinnen. Somit brauchen sie für das Erreichen der Halbfinals einen Sieg im zweiten Spiel am Donnerstagnachmittag oder aber einen Sieg in einem allfälligen dritten Spiel am Donnerstagabend.

Tischtennis: Rio Star Muttenz lädt am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr zur Rio-Star-Hope-Challenge in die Turnhalle Kriegacker. Neben dem Veranstalterteam kämpfen eine Schweizer Auswahl und sechs internationale Teams um ein Gesamt-Preisgeld in der Höhe von 10'000 Franken.

Fussball: Die U21 des FC Basel empfängt Rapperswil-Jona am Samstag um 15.30 Uhr im Leichtathletik-Stadion. Nach lediglich einem Punkt aus den ersten vier Saisonspielen in der Promotion League steht Dennis Hedigers Team als Tabellenletzter bereits unter Zugzwang.

Die FCB-Frauen wollen dem Startsieg gegen GC einen weiteren Vollerfolg verbuchen. Das zweite Spiel der Super-League-Saison gegen St. Gallen findet am Samstag um 17.15 Uhr im Rahmen der Feierlichkeiten des 100-Jahr-Jubiläums auf dem Rankhof statt. Um 20 Uhr stehen die Spielerinnen noch für eine Autogrammstunde zur Verfügung.

Baseball: Die Therwil Flyers haben ihr erstes Finalspiel um den Schweizer Meistertitel gegen die Zürich Challengers am vergangenen Wochenende überraschend verloren. Nun bietet sich dem Serienmeister am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr die Chance mit zwei Heimsiegen die Führung in der Best-Of-Five-Serie zu übernehmen.

Boxen: Im Landgasthof Riehen bietet sich dem Prattler Arnold ‹The Cobra› Gjergjaj ab 17 Uhr die Gelegenheit Schweizer Boxgeschichte zu schreiben. Mit einem Sieg gegen den Belgier Bilal Laggoune kann Gjergjaj als erster Schweizer WBF-World-Heavy-Champion werden.

Handball: Der RTV startet die Mission Wiederaufstieg mit dem Lokalderby gegen den TV Birsfelden. Das NLB-Startspiel findet am Samstag um 19 Uhr auf dem Rankhof statt.