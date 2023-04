Regio-Sportwochenende: Die Qual der Wahl

Boxen: Am Freitagabend kämpft Gabi «Balboa» Timar gegen die Italienerin Giorgia Scolastri um den EBU-Europameistertitel. Der Boxabend im Volkshaus startet ab 19 Uhr mit Amateurkämpfen und insgesamt vier Profikämpfen.

Boccia: Am Samstag ab 11 Uhr findet in der Bocciahalle in Allschwil das erste Elite-Turnier in der Nordwestschweiz statt. Die Top-16 Spieler des Schweizer Boccia Verbands, darunter auch Spieler der Nationalmannschaft und Bronzemedaillen-Gewinner an der Weltmeisterschaft, machen den ersten Titel 2023 in der Kategorie Elite unter sich aus.

Fussball: Das Frauenteam des FCB tritt am Samstag um 15 Uhr in St. Gallen zum zweitletzten Meisterschaftsspiel vor den Playoffs an. Die Ostschweizerinnen auf dem fünften Rang liegen vier Punkte vor dem sechstplatzierten FCB. Als fünftplatziertes Team warten im Viertelfinale die Viertplatzierten, während das sechsplatzierte Team auf die Drittplatzierten treffen.

Am Samstag ab 15.30 Uhr empfängt der FCB U21 den FC Rapperswil-Jona im Leichtathletikstadion. Mit einem Sieg kann der FCB seinen Gegner vom achten Tabellenplatz verdrängen.

Handball: Der RTV spielt am Samstag um 19 Uhr in Kreuzlingen um den Ligaerhalt in der Nationalliga A. Mit einem Auswärtssieg stellen die Basler sicher, auch nächstes Jahr in der Nationalliga A zu spielen. Bei einer Niederlage kommt es am 20. April ab 19.30 Uhr zum Entscheidungsspiel in Basel.

Baseball: Nachdem der geplante Saisonstart Anfang April abgesagt werden musste, starten die Therwil Flyers am Sonntag ab 11 Uhr und ab 14 Uhr im Känelmatt in die neue Saison. Die Flyers empfangen die Zürich Challengers.

Hockey: In der zweiten Runde der Feldsaison empfängt der Basler Hockey Club Stade Lausanne am Sonntag um 13 Uhr auf dem Rankhof. Die erste Runde haben die Lausanner drei Punkte vor den Baslern abgeschlossen. Mit einem Sieg würde sich der BHC in Runde 2 vor Lausanne platzieren.

Basketball: Die Starwings treten am Sonntag ab 16 Uhr in Nyon zum viertletzten Meisterschaftsspiel vor den Playoffs an. Und es ist ein Spiel der letzten Chance: Verlieren die Wings, ist eine Playoff-Teilnahme und damit das Erreichen des Saisonziels nicht mehr möglich.

Volleyball: Sm’Aesch empfängt am Sonntag um 16 Uhr Lugano im Löhrenacker im Kampf um Platz drei. Das erste Spiel in Lugano konnte das Heimteam knapp für sich entscheiden. Bei einem weiteren Sieg der Tessinerinnen würden die Baselbieterinnen die Saison auf dem vierten Platz beenden, bei einem Sieg stünde ein Entscheidungsspiel am 19. April (20 Uhr) in Lugano an. Sm’Aesch verabschiedet diverse Spielerinnen und offeriert den Fans den Eintritt. (cop)