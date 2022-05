FCB-Frauen verlieren Elfmeterkrimi und verpassen den Finaleinzug ++ FCB-Frauen verlängern fünf Verträge ++ Die Schwinger Wicki und Giger treten in Basel an

Was machen die regionalen Spitzenteams Sm'Aesch, Starwings, RTV und EHC? Und was passiert sonst noch so Sportliches rund um Basel? In unserem Blog «Regiosport aktuell» haben Sie die Übersicht.